Champions League, Villareal – Juventus: 1-1 – Le pagelle

Szczesny 6: Graziato da un palo, bravissimo su un colpo di tacco deviato da Danilo, incolpevole sul gol. Detto ciò, il suo cognome, storpiato malamente da Marocchi per 90 minuti in un agghiacciante Sesni, fa il paio per bruttezza al gioco della Juve di Allegri

Danilo 6,5: l’assist per Vlahovic per me basta e avanza per strappare una sufficienza larga

de Ligt 6,5: Perdonaci o figlio di Odino per lo schifo di squadra in cui sei capitato

Alex Sandro 6: Esce alla fine di un primo tempo in cui combina poco ma non fa neanche danni. Bonucci 6: vederlo impartire ordini all’inizio del secondo tempo mi ha fatto lo stesso effetto di quando ti accorgi della vecchia nel quadro nella scena finale di Profondo Rosso. Però soffre e regge

Cuadrado 6: Meno brillante rispetto ai suoi tempi migliori. Dribbling meno efficaci, qualche errore di troppo, ma nel complesso se la cava

McKennie 6,5: Rispetto agli altri compari di centrocampo è quello che spicca di più. Ed è americano, fate un po’ voi. Zakaria 6: il giorno dei miracoli capita una volta sola

Locatelli 6: A differenza di Vlahovic paga ancora un po’ troppo l’atmosfera Champions, ma nel complesso non sfigura. Arthur 6: non porta nulla di più a un centrocampo per definizione asfittico

Rabiot 5: colpevole sul pareggio. Deve solo ringraziare iddio che le leggi di Asgard sulla terra non hanno valore, per cui a de Ligt non è ancora concesso staccargli la testa con un morso

De Sciglio 6: A un certo punto Locatelli cambia gioco con un lancio di 50 metri sperando nel controllo a seguire di De Sciglio. Di più fiducioso al mondo c’è solo Di Maio che tra Putin e Biden esclama: “Eddje regà famo la pace”. A parte gli scherzi, diciamo che la sua partita è stata per lo meno ordinata

Vlahovic 6,5: Mezzo minuto per battezzare con un gol l’esordio in Champions, e senza aver dietro un centrocampo, per di più. Per il resto combina davvero poco ma non è colpa sua, lasciarlo là da solo e sperare nella sua vena realizzativa sembra essere il massimo della tattica partorita dal suo allenatore