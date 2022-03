Champions League, Juventus -Villareal: 0-3. Pagelle? Ma quali pagelle.

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

La fotografia della partita della Juventus di questa sera sta tutta nella scelta di Allegri di conservare Dybala e tutto il resto dei cambi per degli eventuali supplementari.

Zero voglia di vincere, zero voglia di imporsi, persino davanti a un Villareal che diciamocelo, stasera non ha fatto nulla più che aspettare un nostro passo falso.

Una scelta, anzi un atteggiamento, che palesa ancora una volta la totale immobilità cerebrale del nostro tecnico che a quanto pare sta pagando oltremodo un fermo agonistico di oltre due anni. Ma soprattutto è una scelta che oltre a ritornarci nel culo sottoforma di tre pere -perché se non hai le palle per provare a vincere, alla prima difficoltà non puoi che dimostrarti solido come l’intestino di un intollerante al lattosio dopo una burrata- mette a rischio anche quelle quattro briciole che ci sono rimaste come obiettivi stagionali.

Grazie Max. Grazie Agnelli.