Carta d’identità

Nutrimenti nasce nell’autunno del 2001. La presentazione del nostro primo libro, fissata per il 21 settembre, è stata a lungo in forse. Solo dieci giorni prima c’era stato l’attentato alle Torri gemelle di New York. Dar vita a una nuova casa editrice in quei giorni di incertezza globale sembrava un inutile azzardo. Ci siamo invece detti che anche in anni difficili e duri, come quelli in cui viviamo, i libri restano una guida preziosa, uno strumento per conoscere e capire. Non qualcosa di superfluo, ma anzi di necessario ed essenziale. Come il cibo, nutrimenti per l’appunto.

Fin dall’inizio, la casa editrice si articola in tre settori: la narrativa, la saggistica, il mare e la vela.

La saggistica è rivolta soprattutto all’attualità, dalla politica, alla cronaca, ai temi ambientali. Nel 2003 esce Berlusconate, una documentata raccolta di gaffe e battute politicamente scorrette dell’allora presidente del Consiglio italiano diventata rapidamente un best seller che per diversi mesi è stato nelle classifiche dei libri più venduti in Italia. Fra i titoli sulla memoria e le pagine dimenticate della nostra storia va citato L’Armadio della vergogna di Franco Giustolisi, pubblicato nel 2004, sulle stragi nazifasciste che insanguinarono l’Italia tra il 1943 e il 1945. Nel 2007, Nutrimenti pubblica I sogni di mio padre, l’autobiografia di quello che sarà il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, un best seller mondiale.

Sempre il 2007 segna un impegno più forte della casa editrice nella narrativa. Nasce Greenwich, collana dedicata all’inizio alla letteratura americana contemporanea, ad autori che si distinguono per innovazione e creatività. Come Percival Everett, con la sua scrittura colta, ricercata, ma prepotentemente vitale, tradotto per la prima volta in Italia da Nutrimenti.

La stessa collana dal 2011 diventa l’unico contenitore per la narrativa, ospitando anche autori italiani ed europei, senza tradire la sua vocazione per la scrittura “alta” e di qualità. Fra gli autori di Nutrimenti: Don Robertson, Ivan Doig, Andre Dubus III, Jane Urquhart, Julia Glass, Ilja Leonard Pfeijffer, Marieke Lucas Reijneveld e, fra gli italiani, Domenico Dara, Giovanni Cocco, Filippo Tuena, Francesco Permunian, Benedetta Palmieri. Dal 2021 inizia a collaborare con Nutrimenti, come editor per la narrativa italiana, Alessandro Mari.

Insieme alla narrativa e alla saggistica di attualità, Nutrimenti ha poi dedicato fin dall’inizio una parte significativa della propria produzione al mare, alla vela, alla nautica, settore in cui si colloca ormai tra gli editori di riferimento in Italia. La nostra casa editrice ha infatti dato voce a molti dei più importanti velisti italiani, pubblicato manuali tecnici di largo successo, dato vita a una collana di letteratura del mare, Nautilus, proponendo in nuova traduzioni grandi classici, come Joseph Conrad e Robert Louis Stevenson.

