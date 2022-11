Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Carta d’identità

Roberto Maggiani e Giuliano Brenna, dopo molti anni dall’inizio della felice esperienza della rivista letteraria libera online LaRecherche.it, da loro fondata nel 2007 (tuttora in piena attività), decidono di avviare, dalla metà del 2020, l’esperienza di Il ramo e la foglia edizioni. Roberto e Giuliano hanno all’attivo molti anni di frequentazione dell’ambiente editoriale, come autori, recensori, redattori e curatori delle pubblicazioni di altri autori, con molti dei quali hanno instaurato relazioni personali; questa nuova esperienza nasce dopo lunghe riflessioni e confronti sull’editoria, sulla scrittura e sulla relazione tra editoria e scrittura libera.

«Nella scelta delle opere da pubblicare, il rigore è d’obbligo ma il gusto personale è un elemento importante su cui ci basiamo per decidere cosa inserire o cosa non inserire nelle nostre collane, mantenendo sempre grande rispetto verso gli autori che si prodigano nello scrivere, spesso incompresi e solitari nel rispondere a un’urgenza che in qualche modo li assilla. Non tutti gli autori sono uguali, alcuni hanno un talento evidente e sono sostenuti anche da una efficace tecnica di scrittura, altri, invece, pur avendo talento, devono affinare la loro tecnica. Quello degli autori è un mondo interessante e variegato, a noi piacciono coloro che sanno mettersi in gioco e accettano che venga loro detto: c’è da lavorarci ancora.»

Non assecondiamo le mode, tuttavia siamo ben coscienti di quali siano le scritture che il grande pubblico chiede, viviamo nel tempo presente e ne teniamo il passo ma quando possibile ci spingiamo ben oltre.

L’autore e la relazione con lui sono per noi fondamentali e imprescindibili, tuttavia cerchiamo di focalizzare l’attenzione sull’opera non facendoci influenzare da nomi più o meno noti o altisonanti. Come già esplicitato, decidiamo quali opere pubblicare seguendo parametri e gusti personali che, proprio perché tali, possono anche essere criticabili. Se qualcuno, un giorno, riuscirà, in modo esauriente, a definire, per la valutazione di un’opera letteraria e artistica, l’oggettività e a convincerci di tale oggettività assoluta, saremo ben felici di applicarla ma fino ad allora applicheremo i nostri gusti.

Quando necessario, per le opere che riteniamo valide, facciamo un attento lavoro di editing ma senza snaturare l’opera, in ogni caso sempre in accordo con l’autore.

Ritemiamo fondamentale l’aspetto della distribuzione delle opere pubblicate, vogliamo che i nostri autori, insieme alle loro opere, siano visibili e faremo di tutto per trovare i lettori giusti cercando di essere presenti nelle librerie sul territorio nazionale, attraverso i canali della vendita diretta sul nostro sito online (con pubblicità mirate sui nostri canali social) o sulle piattaforme librarie più note, lavorando per espandere quanto più possibile la nostra rete.

Spesso ci chiedono se per pubblicare con noi è necessario un contributo economico o se ci sono copie da acquistare obbligatoriamente, ci pare superfluo specificarlo, tuttavia dobbiamo farlo per chiarezza e la risposta è no (siamo NOEAP): un editore investe sugli autori che pubblica proprio perché crede in loro.

Novità Il ramo e la Foglia edizioni