Carta d’identità

effequ è una casa editrice indipendente che pubblica libri che non c’erano.Ha sede a Firenze, ma #alzailvolo e arriva ovunque.

Che cosa pubblichiamo:RONDINIUna collana di narrativa.

Narrativa è una parola chiara, eppure vuol dire un sacco di cose. Per questa collana la narrativa è leggera e inquieta. Perché tutto ciò di cui non si è in grado di parlare, si deve narrare.SAGGI POPSaggi trasversali, ibridi, poco convenzionali ma autorevoli, con l’idea prepotente di reinventare le coordinate prima note. Perché ogni testo, si sa, è un mondo, e per noi ogni testo non deve cambiare il mondo, ma almeno provarci.Tavolta facciamo anche delle cose speciali: i FUORICOLLANA.

Novità Effequ

Recensioni Effequ