Concerti Milano settimana dal 9 al 15 dicembre 2019 – I live da non perdere secondo noi

Martedì 10 dicembre – An Evening with Manuel Agnelli

A grande richiesta torna a Milano lo spettacolo più intimo del leader degli Afterhours. Lo spettacolo mostra il lato più intimo e confidenziale del frontman e torna in una veste con qualche novità ma che mantiene inalterato lo schema vincente, unendo intrinsecamente la musica, la letteratura, il racconto nelle sue mille sfaccettature e il dialogo col pubblico in una scaletta assolutamente libera che varia di serata in serata.

Teatro degli Arcimboldi, biglietti da 40 euro. Comprali qui