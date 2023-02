Crimes Of The Future, il trailer del film più atteso dell’anno

In un futuro imprecisato, l’umanità ha iniziato a sperimentare una serie di cambiamenti biologici di origine indeterminata, il più considerevole dei quali è la quasi totale scomparsa del dolore fisico e delle malattie infettive. Significativi progressi nella biotecnologia e l’invenzione di macchinari e computer che possono interfacciarsi con le funzioni corporee e controllarle a distanza, unitamente alla nuova peculiare condizione fisiologica degli individui, consentono quindi alla chirurgia di essere praticata su persone coscienti in contesti ordinari. L’organismo di alcuni esseri umani, inoltre, sembra essere stato alterato in maniera ancora più radicale. Uno di questi, un bambino di otto anni di nome Brecken, ingerisce parte di un secchiello di plastica come se fosse cibo. Convinta che sia disumano, sua madre lo soffoca con un cuscino e lascia che il suo cadavere sia recuperato dall’ex marito Lang. Ecco il trailer di uno dei film più attesi dell’anno