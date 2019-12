Basic Instinct, l’interrogatorio di Sharon Stone – VIDEO

Si tratta dell’accavallamento di gambe più famoso del cinema, probabilmente. Una scena che rese immortale un film altrimenti con pochi acuti e che, soprattutto, fece letteralmente esplodere la carriera di una delle donne più sexy di Hollywood

All’improvviso, il genio

E pensare che la scelta di girarla senza mutandine venne al regista Paul Verhoeven pochi minuti prima del ciak, a seguito di un ricordo personale dei suoi anni di scuola (una ragazza gli fece la stessa mossa, solo per metterlo in imbarazzo). La Stone, tra l’altro, non seppe nulla di quanto si “fosse realmente visto” se non a film completato: “Quando poi ho visto il film – ha spiegato – era alla presentazione del festival di Cannes e mi sono sentita tradita. Mi sono alzata e l’ho schiaffeggiato. Mi avrebbe almeno potuto avvisare. In ogni caso rifarei tutto. Basic Instinct ha cambiato la mia carriera. Prima di arrivare sulla Croisette ero una semplice attrice americana. Quando sono ripartita ero una star mondiale”.