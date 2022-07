Un’estate – Ji-hyun Kim

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

In Un’estate di Ji-hyun Kim l’assenza del linguaggio verbale viene compensato dalle illustrazioni cariche di senso e dal dialogo tra il protagonista e la natura. Un albo senza parole che, servendosi di tonalità fredde, descrive in maniera efficace l’esplorazione di un luogo intriso di quiete e tranquillità, che costringe a riflettere e pensare anche quando non si ha la benché minima voglia.

Un’estate di Ji-hyun Kim

Tra le attese di alcuni e i timori di altri, l’estate è ufficialmente arrivata e con essa è arrivato un albo illustrato che con una tranquillità disarmante ci spinge a tuffarci tra le sue pagine.

Il libro in questione è Un’estate di Ji-hyun Kim approdato in Italia nel 2022 grazie a Emme edizioni, un silent book che racconta l’estate rimasta nel cuore dell’autrice:

“La scorsa estate ho trascorso alcuni giorni in una cittadina affacciata sulla riva di un lago. Quei giorni di immersione nella natura mi hanno donato ricordi e immagini indelebili.” Ji-hyun Kim

Milano ad agosto. Una città immobile e vuota. Ecco il senso di staticità che ho provato sfogliando le prime pagine di questo albo. A questo punto non resta altro da fare se non raccogliere le proprie cose e partire.

Un viaggio verso un luogo felice dove ad attenderci ci sono i nonni, la tranquillità, la natura, il lago, le cene in famiglia e le stelle. Un viaggio che porta il protagonista e noi alla scoperta e alla riscoperta del proprio essere e di una fetta di mondo.

L’assenza del linguaggio verbale viene compensato egregiamente dalle illustrazioni cariche di senso e dal dialogo tra il protagonista e la natura. Abbiamo a che fare con un albo senza parole che, servendosi di tonalità fredde, descrive in maniera efficace l’esplorazione di un luogo intriso di quiete e tranquillità, che costringe a riflettere e pensare anche quando non si ha la benché minima voglia.

Spunti didattici:

Un’estate è un libro che coinvolge un pubblico di tutte le età, forse perché l’estate ha un non so che di magico sia per i grandi e sia per i piccoli. Un momento dell’anno in cui le abitudini si modificano, le giornate si allungano e si fa strada un’inspiegabile leggerezza.

È un albo silenzioso da leggere e rileggere dai 5 anni in su che si presta alla perfezione a una lettura ad alta voce e alla condivisione delle ipotesi interpretative che ne derivano, accompagnando il lettore verso ragionamenti inaspettati.

Lo consigliamo a… A chi non vede l’ora di scappare da una rassicurante ma noiosa routine quotidiana. A chi si sente davvero a casa solo quando è immerso nella natura. A chi ama il silenzio.

Ji-hyun Kim – Un’estate – Emme Edizioni