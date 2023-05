Mixing – Dada Montarolo

Condividi Facebook

Mixing di Dada Montarolo

Se si potesse stilare una classifica dei lavori più ambiti, sognati o quanto meno immaginati ad ogni età, quello del barman, o bartender, risulterebbe sicuramente tra le prime posizioni. Il fascino di chi interpreta il pensiero, la storia, le sventure degli sconosciuti che si siedono di fronte a lui in una qualunque notte di decompressione è uno di quei piaceri nascosti, intimi, striscianti a cui nessuno può a cuor leggero rinunciare. Per questo Dada Montarolo ha deciso di portarci direttamente di fronte a dodici sconosciuti nelle vesti di colui che dovrà mixare sapientemente i liquori.

L’autrice racconta che Mixing è un libro dedicato a tutti coloro che, almeno una volta nella vita, hanno sentito l’impulso di confidarsi con uno sconosciuto. Più che con uno sconosciuto avevano bisogno di parlare con sé stessi e un barman può essere lo specchio che stavano cercando. In effetti l’operazione riesce alla scrittrice di origine piemontesi e, con dodici racconti brevi, ci catapulta in una bellissima sequenza tra la psicologia e film in bianco e nero alla Casablanca.

L’atmosfera vellutata del bar di un grande albergo in montagna fa da cornice ai ricordi del barman: la stagione sta finendo e lui ripensa a dodici clienti seduti al suo bancone. Ognuno di loro ha chiesto un cocktail diverso e raccontata una storia: un archeologo la scoperta della terra misteriosa finora oggetto di sole congetture, un giornalista la notizia sconvolgente che sta per pubblicare, un campione sportivo il motivo rimasto sconosciuto del suo ritiro e così via.

Davanti al bicchiere affiorano i segreti, le debolezze e i sogni di personaggi in apparenza privilegiati, finalmente capaci di guardare dentro sé stessi con la complicità di un ascoltatore attento e silenzioso.

Hotel come distrazione dall’esistenza

Si rimane impigliati nei racconti di Mixing per tante ragioni. La prima sono sicuramente le atmosfere svizzere, quelle da gran hotel di lusso, dove chi arriva cerca nascondiglio più che visibilità. La seconda ragione sono i particolari descritti alla perfezione dalla scrittrice. Compaiono infatti tra i racconti, oltre alle storie, i luoghi, gli ambienti, i piccoli particolari che fanno da cornice. Attorniato da pezzi di lusso, il barman riflette sul carattere voluttuoso dei propri clienti e sui loro gusti sofisticati, creando un seducente connubio che avviluppa il lettore alle pagine del libro.

L’immagine che un hotel sia una casa splendidamente tenuta in ordine, in cui tutto funziona meravigliosamente per distrarre il turista dalla propria esistenza è seducente, coinvolge e lascia immaginare il mondo ricco e decadente della jet-set da copertina un po’ vintage.

Mondo del resto che Dada Montanarola conosce bene essendo una reporter per conto di diverse testate nazionali e non solo, sia di sport che di mondanità. Si percepisce la conoscenza di questi mondi dalla ricchezza di sfumature e piccole tracce disseminate tra le pagine.

Ancora però l’hotel può essere un teatro: “sulla scena si vede il frutto di un’enorme, complessa gestazione ripetuta ogni alzata di sipario, il risultato dello sforzo silenzioso e continuo di mille contrazioni, ora spasmodiche, ora controllate, di un mostruoso organismo che si muove con organizzata confusione dietro le quinte.”

Ma chi sarà l’attore protagonista? Quello che commuoverà il pubblico? Chi ruberà la scena a tutto? Il barman? Le voci che raccontano i propri destini?

È un gioco misterioso quello che compie Mixing con i suoi dodici racconti, tutto svicola costantemente, poco ci si accorge, se non alla fine, che si è letto il racconto di un uomo scritto da una voce femminile. Tutto intriga, tutto fa cadere, tutto, come in un cocktail, scivola verso lo stomaco: parole e profumi.

Dada Montarolo – Mixing – Gabriele Cappelli Editore