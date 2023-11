Condividi Facebook

Il social media è il messaggio. Teoria e tecniche del social media management di Alessia Gemma è un libro utile a chi si stia approcciando al lavoro in questione ed anche a chi, volendolo fare un po’ da se, cerchi di scoprire segreti e trucchetti per far funzionare la propria comunicazione sul web.

Il social media è il messaggio. Teoria e tecniche del social media management di Alessia Gemma

Nel lontano 2008 Alessia Gemma si iscriveva a Facebook e dopo qualche giorno dichiarava convinta che, no, Facebook non avrebbe mai avuto successo: avevamo già MySpace. Cominciò così la sua carriera nei social! Un racconto che aprendo Il social media è il messaggio nasconde un tratto caratteristico dell’autrice di cui oggi parliamo: la profonda ironia.

La parola “social” tra noi ancora non esisteva ai tempi. Alessia Gemma, attiva nel l’underground artistico e culturale milanese, ha iniziato la sua esperienza col mondo social proprio con la creazione della comunicazione online di Smemoranda, con loro è diventata giornalista pubblicista, social media manager, content web e social media editor per i teen. Interessante metafora quella di Smemoranda, da iconico pezzo adolescenziale ormai vintage ad aggregatore di contenuti ed idee digitali, senza dimenticare l’impegno sociale (vedi le collaborazioni con Emergency).

Grazie alle sue esperienze come digital strategist, responsabile della comunicazione social e web, ma anche cultore della materia per l’Università degli Studi di Perugia e consulente social e web dei progetti di Welfare (WeMi) e per le politiche abitative (Milano Abitare) del Comune di Milano per l’impresa sociale LAMA, Alessia Gemma ha potuto sviluppare un approccio ai social media contemporaneamente ironico, attento e consapevole delle potenzialità del mezzo. Da questa esperienza nasce il libro che è allo stesso tempo cronologia del mondo social e interpretazione degli aspetti fondamentali del ruolo di chi gestisce i social e del mondo dei social network in generale.

Alessia Gemma tenta di inquadrare chi è davvero il social media manager, cosa deve saper fare e cosa può non fare, qual è il suo kit di lavoro, come si monta (e smonta) un piano editoriale social, senza dimenticare punti fondamentali del lavoro come il KPI, brief, benchmark, tone of voice e tutto il vocabolario del social media management.

Si parte analizzando il ruolo stesso del media manager, lavoro che ovviamente non esisteva quindici anni fa, inimmaginabile per altro, eppure ora al centro del dibattito commerciale per via delle grandi potenzialità offerte dalla comunicazione, soprattutto attraverso i social. In questa parte dedicata a definire la figura del media manager si travalica la semplice figura professionale e si arriva a snocciolare le cosiddette competenze trasversali, ovvero quelle risorse che permettono ad un professionista di rafforzare il proprio lavoro anche grazie ad una buona dose di savoir-faire e di curiosità. Caratteristica non indifferente quella della curiosità per chi deve per lavoro saper guidare (o cavalcare) gusti e tendenze del voluminoso mondo del web.

Tra le parti più interessanti anche per i non addetti ai lavori, la descrizione del social media manager viene raccontata anche attraverso caratteristiche quali la costanza e la capacità di seguire in ogni fase il progetto che si è scelto di gestire. Anche se potrebbe apparire troppo dettagliata, attraverso questa descrizione scopriamo che è proprio la cura del particolare a garantire il successo di una strategia comunicativa o meno.

Poi vi sono parti più meramente tecniche attraverso cui si articola il lavoro del social media manager, come quella dell’analisi dei propri competitor, la scelta di un piano editoriale e soprattutto la scelta di un brief, ovvero di tutte quelle informazioni fondamentali per poter iniziare un ragionamento sensato sulla propria comunicazione.

Alessia Gemma snocciola tutti i momenti del lavoro dividendoli per capitoli tematici in cui si approfondisce ogni fase del lavoro del social media manager, fino a concludere con la famigerata raccolta e lettura dei risultati.

Alessia Gemma – Il social media è il messaggio. Teoria e tecniche del social media management – Meltemi