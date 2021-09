MarteGP, che Pecco!

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2021 è stato piuttosto atipico per me. Non perché non fossi in circuito – cosa per il momento quasi normale – ma perché ho deciso di andare in Romagna lo stesso, a vivermi almeno l’atmosfera di tutto quello che porta un Gran Premio. Sono stata a Misano, ho lavorato con le mani sporche di salsedine dal terrazzo vista mare e domenica ho guardato le gare sentendo proprio il rombo dei motori dall’hotel. E soprattutto ho rivisto persone che non vedevo da Valencia 2019 e con cui negli anni passati ho trascorso più che tempo che con la mia famiglia. Oltre a conoscerne di nuove. È stato un gran bel mix di emozioni.

E chi non si è commosso davanti alla gara di MotoGP? Già il giovedì era stata una giornata intensa con il ritorno di Franco Morbidelli e il grande rientro di Andrea Dovizioso, poi domenica Pecco ha fatto qualcosa di meraviglioso. Quel ragazzino timido di Moto3 che ora è diventato un uomo maturo nella top class. Pecco ha svolto un’altra gara da protagonista indiscusso, ha dimostrato la sua solidità e il suo feeling ormai perfetto con la Desmosedici GP. Riuscirà a recuperare quei 48 punti di ritardo da Fabio Quartararo? Difficile è difficile, ma a chi non piace sognare?

È stato un sogno a occhi aperti vedere invece sul podio Enea Bastianini. Un leone quel ragazzo. Con una Ducati del 2019 si è messo a lavorare a testa bassa tanto da portarla in alto, davanti a Marc Marquez. Il romagnolo e debuttante ha fatto un capolavoro, questo la dice lunga sul suo talento e su quello che anche in futuro potrà fare nella top class.

L’Inno di Mameli è poi suonato anche in Moto3, per Dennis Foggia, ma con un trio tutto italiano. Mancava solo Fenati, che me lo aspetto nuovamente grande protagonista tra un mese. Intanto il romano ha rosicchiato altri punti importanti al fenomeno Pedro Acosta, e a Sergio Garcia. La sfida ora è più accesa che mai, e quasi mi dispiace che manchino solo quattro gare alla fine della stagione. Ci stanno regalando così tanto spettacolo gli italiani, ultimamente, che non se ne possono aggiungere ancora un paio?