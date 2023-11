Ambroeus Milano – Passano gli anni, ma tu non invecchi mai

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Scopri l’evoluzione di Ambroeus Milano, il primo negozio buy-sell-trade di Isola, Milano, con vestiti usati di qualità. La sede storica in Via Pastrengo 15 si arricchisce di una nuova location in Viale Gorizia 34, aperta a luglio. Non perdere l’opportunità di dare nuova vita ai tuoi capi preferiti!

L’altra sera ero ferma ad osservare. Me ne stavo lì arrotolata nel mio cappotto e con il fumo scenico di una Malboro Silver a fissare una finestra.

Non una finestra qualunque, ma una di quelle che ho guardato per tanto tempo, tante sere, in tante occasioni. Un rettangolo illuminato, a me tanto famigliare, da poterlo disegnare ad occhi chiusi. Un telaio, dei vetri e delle persone al di là. Ero lì e pensavo a quante cose mutano nel tempo anche attraverso un semplice oggetto.

Quella finestra è sempre rimasta li, le luci sono sempre state le stesse, così come gli arredi. Erano le persone ad essere cambiate. I gesti erano pressoché rimandabili ad una memoria, ma chi li stava compiendo era diverso. Forse una considerazione matta quella appena esposta, ma che si rifà molto ad una filosofia che ho sposato anni fa, facendone anche una professione.

Adoro gli oggetti che anno una certa maturità, anni se vogliamo essere sfacciati.

Mi piace pensare che qualcosa che per noi non ha più nulla da dire, possa raccontare una storia a qualcuno in grado di ascoltarla ed apprezzarla. Dare una seconda possibilità a qualsiasi cosa attraverso un fruitore diverso. Io lo faccio con gli oggetti.

Ambroeus Milano lo fa con i vestiti.

In un candido negozietto in zona Isola potete trovare degli autentici tesori, in grado di rendervi unici e con lo stile che più vi appartiene. Qualcuno aveva scelto lo stesso capo tempo prima, lo ha vissuto e lo ha fatto suo.

Ora quel “qualcuno” potreste essere proprio voi, in questo tempo, con la vostra personalità.

Che poi a dirla tutta, credo che a sceglierci siano proprio le cose e non il contrario, noi veniamo solo attratti dalla loro luce.

Proprio come la mia finestra.

P.S. Se vi state chiedendo perché accompagnare questo post ad una foto di un fighissimo John Cusack in “Non per soldi, ma per amore”- dove fa una delle serenate più belle della storia del cinema- è perché da Ambroeus ho trovato un impermeabile anni Ottanta come il suo.

Amore al primo sguardo.

Ambroeus Milano è in Via Pastrengo 15, Isola, Milano.

AGGIORNAMENTO – NUOVA SEDE

Da luglio 2024 Ambroeus ha raddoppiato aprendo la seconda sede in Viale Gorizia 34, affacciato alla Darsena nel cuore pulsante dei Navigli. Locale delizioso, tanta scelta e la solita alta qualità!

I contatti sono gli stessi, per trovarlo su maps cliccate QUI!

Seguitelo anche su Instagram, TIkTok e Facebook