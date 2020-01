Dialoghi filosofici nella mente del mito, il 22 gennaio a Roma il primo appuntamento

DAL MITO DI LALA, O TACITA MUTA

SILENZIO O PAROLE

SI PUÒ TACERE PER SEMPRE, SE NON SI HA NULLA DA DIRE IN QUEL MOMENTO?

Come reagireste a un’imposizione o a una proposta di questo tipo? Un mito romano ci racconta di una ragazza che parlava troppo e per questo fu condannata al silenzio. Eppure la filosofia sembra essere molto amica del silenzio, del raccoglimento che serve per interrogarsi nel migliore dei modi. Le domande sul silenzio, domande silenziose o ad alta voce, non finiscono mai.