Regali last minute – Come scegliere il libro giusto

A Natale, come in qualsiasi altra occasione è bello regalare un libro. Perché se lo si sceglie con cura si fa star bene chi lo riceve e soprattutto fa star bene chi fa il regalo. Ecco alcuni consigli, divisi per “tipologia di ricevente” buoni per le festività che stanno arrivando ma anche per un qualsiasi momento in cui vi sentite particolarmente ispirati

Il cosmopolita, modaiolo di classe

Non c’è dubbio se avete un amico o amica che mettono termini inglesi ovunque, che ogni due per tre salgono su un aereo per Londra o New York e lì, hanno addirittura il pub di riferimento, non avete che da andare in libreria e chiedere di poter acquistare Il Party.

Il libro di Elisabeth Day, uscito lo scorso anno in Inghilterra e arrivato da noi quest’anno per Neri Pozza, è un continuo vortice verso la sete di potere, la cattiveria, il fascino diabolico del (tanto) denaro. Una coppia di amici, lui povero l’altro figlio della meglio aristocrazia inglese, iniziano un rapporto di amicizia perversa dai letti di un college inglese, che si concluderà in un commissariato. Il resto è semplicemente descrizione perfetta della high society Inglese. Secondo me non è impossibile trovarlo in lingua.

Dove comprare Il Party

Acquista il libro su IBS

Acquista il libro su Amazon

Acquista il libro su La Feltrinelli

Altra alternativa, e qui siamo un po’ meno modaioli, anzi siamo propri classici, però assolutamente internazionali.

533 giorni di Cees Noteboom raccoglie le riflessioni del vecchio poeta e moralista olandese, attraverso pensieri e riflessioni raccolti soprattutto nella sua casa a Minorca, terra che non ha scelto, ma da cui si è fatto scegliere. Comunità europea, linguaggio, sostenibilità economica, i temi sono tanti ma la qualità della scrittura non accenna mai a scendere di livello.

Dove comprare 533 giorni

Acquista il libro su IBS

Acquista il libro su Amazon

Acquista il libro su La Feltrinelli

Per il papà, o il nipote saggio

Ideale per i genitori ma non disdegnati dai giovani, resistono all’era del tutto facile, i saggi di approfondimento. Io ve ne consiglio tre molto differenti fra loro, per tema per scrittura, poi decidete voi.

Sull’attualità il miglior libro internazionale dell’anno é decisamente Nel mirino di Azad Cudi, uscito per Longanesi. Libro non certo facile o leggero, Azad Cudi racconta in prima persona la guerra in Siria d a parte di un ragazzo che abbandona un lavoro in televisione per aiutare la causa della terra dei suoi genitori. All’interno ci sono tante notizie – vere – sulla situazione a Kobane.

Veramente un libro imperdibile.

Dove comprare Nel Mirino

Acquista il libro su IBS

Acquista il libro su Amazon

Acquista il libro su La Feltrinelli

Antisocial è appena uscito in America è un libro già rivoluzionario. L’idea di base è quello che la fake news sia non solo pericolosa ma anche interessata a spostare affari e soldi. Un’idea forse non originalissima, ma vera, e soprattutto spiegata talmente per filo e segno da mettere i brividi. Lo trovate nelle librerie internazionali o altrimenti online.

Dove comprare Antisocial

Acquista il libro su IBS

Acquista il libro su Amazon

Sempre tra i saggi consiglio Le parole sono importanti di Marco Balzano. Una riflessione didascalica su alcune parole chiave della nostra contemporaneità con un’analisi e profondità davvero invidiabili.

Le riflessioni dedicate alla parole “condividere” e “scuola” vi lasceranno a meditare per tante ore. Consigliato.

Dove comprare Le parole sono importanti

Acquista il libro su IBS

Acquista il libro su Amazon

Acquista il libro su La Feltrinelli

Per chi vuole affondare in poltrona

Ai poltroni, cioè coloro che vivono sulle poltrone, dovete regalare un libro che gli permetta di sprofondare allegramente nei loro covi. Quindi niente di meglio che Case di vetro. Le indagini del commissario Armand Gamache, di Louise Penny è un romanzo un po’ giallo che vi catturerà dalla prima pagina lasciandovi senza fiato. Armad Gamache accompagnerà per molti giorni nelle colazioni posto natalizie i vostri prescelti al dono.

Dove comprare Case di vetro. Le indagini del commissario Armand Gamache

Acquista il libro su IBS

Acquista il libro su Amazon

Acquista il libro su La Feltrinelli

Per i grandi romantici, per i sognatori, per gli amanti dell’eleganza

Il botanico inglese di Nicole C. Vosseler è un libro meraviglioso per classe, eleganza e ambientazione. Siamo nel 1700 quando la Società botanica Inglese decide di affidare a Robert Fortune la folle impresa di attraversare la Cina dei Ming alla ricerca della “Giava liquida” ovvero il thé. Robert Fortune vivrà la cinesizzazione e un’esistenza lontana e magica che mette i brividi. Un libro antico e affascinante che vi sposterà fisicamente verso est. Personalmente l’ho amato molto.

Dove comprare Il botanico inglese

Acquista il libro su IBS

Acquista il libro su Amazon

Acquista il libro su La Feltrinelli

Libro leggero ma assolutamente amabile e ben scritto Un pianoforte di Chris Cander, nasce da un’idea intelligentissima: seguire un pianoforte dalla Russia Comunista a Los Angeles dal 1700 ad oggi.

Dietro la costruzione di un pregevole Blüther e l’arrivo in America, ci sono amori, fughe da un regime alla ricerca di un miglioramento economico, ci sono tanti sogni, ci sono tante dei disillusioni.

Il colpo di genio, ma per stomaci forti.

Dove comprare Un pianoforte

Acquista il libro su IBS

Acquista il libro su Amazon

Acquista il libro su La Feltrinelli

A mio avviso Brisa è un libro clamoroso, opera di una mente ribelle come quella di Paola Rambaldi. Siamo nell’Emilia degli anni sessanta quando piombano sulla scena una scalcagnata band rock’n’roll e una serie di macchiette in secondo piano ad animare la provincia sonnacchiosa ma anche macabra che si distingue fra laguna e mare. In un contesto da b-movie (j’adore) appare anche la Brisa, una strega moderna modernissima, che appoggiando la propria coda su oggetti appartenuti allo scomparso è in grado di indovinarne posizione, sentimenti e tutto quello che c’è da sapere. Un libro straordinario che non può che travolgervi.

Dove comprare Brisa

Acquista il libro su IBS

Acquista il libro su Amazon

Acquista il libro su La Feltrinelli