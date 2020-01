SUR, partono gli abbonamenti 2020 – Ecco tutte le possibilità

Sul fronte BIG SUR c’è grande attesa per il libro vincitore del National Book Award, Trust Exercise di Susan Choi, e per il titolo che ha vinto il Booker Prize, Girl, Woman, Other di Bernardine Evaristo. Torneranno Catherine Lacey e Ali Smith, con il terzo capitolo del suo quartetto dedicato alle stagioni. Tra le riscoperte segnaliamo E l’asina vide l’angelo, il libro cult che ha rivelato al mondo il talento letterario di Nick Cave, il debutto di Alice Walker (The Third Life of Grange Copeland) e Kindred, l’introvabile romanzo di fantascienza di Octavia Butler. Completano il piano editoriale Oreo, un’esilarante saga familiare della scrittrice afroamericana Fran Ross, La casa dei Gunner di Rebecca Kauffman e i saggi di critica letteraria di un maestro della narrativa americana del Novecento: Armoniose bugie di John Updike.