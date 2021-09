Su un letto di fiori, Banana Yoshimoto – Feltrinelli Editore

Condividi Facebook

Autore:Banana Yoshimoto

Traduttore:Gala Maria Follaco

Editore:Feltrinelli

Collana:I narratori

Anno edizione:2021

In commercio dal:2 settembre 2021

Pagine:128 p., Brossura

EAN:9788807034589

Miki è stata trovata da neonata su un soffice letto di alghe in riva al mare, e da quel momento la sua vita è stata all’insegna dell’amore. Soprattutto quello degli ¯Ohira, la famiglia che l’ha adottata, composta da personaggi più o meno bizzarri che gestiscono un bed & breakfast in una cittadina a strapiombo sull’oceano. Miki è una ragazza così felice da sembrare quasi sciocca, ma non le importa perché ha tutto ciò che si possa desiderare.

La sua quiete è però turbata da alcuni episodi inquietanti che non sa spiegare: una strana signora che si aggira intorno alla loro casa, sassi misteriosi comparsi nel vialetto, mucchietti di ossa spuntati nel giardino del palazzo accanto.

Insieme alla sua famiglia e all’amico Nomura, Miki imparerà che la vita è più grande di quanto pensasse, che il mondo è ricco di misteri e meraviglie, e scoprirà che l’amore, come l’odio, può essere il motore di storie inattese.

Un piccolo paese a strapiombo sul mare, una neonata trovata su una spiaggia e il mistero della felicità.