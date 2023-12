Scrittura e musica si intrecciano nell’opera di Raffaella Albino “Il cerchio”

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

“Il cerchio” è un’opera poetica di Raffaella Albino che è stata pubblicata dalla casa editrice Robin Edizioni. Subito dopo questa sua prima fatica letteraria, l’autrice ha dimostrato una notevole prolificità, come testimonia la nascita di altre due raccolte poetiche. Parlando dei contenuti dei suoi lavori, Raffaella Albino sottolinea un legame profondo tra la musica, la scrittura, la pittura e la danza. Essendo ella stessa una musicista, è abituata infatti a una visione ampia dell’espressione artistica e a percepire un’intima connessione tra queste diverse forme d’arte. La musica e la scrittura, in particolare, pur utilizzando canali di espressione diversi, condividono lo stesso bisogno di mettere in contatto l’individuo con l’universo e tutte le sue creature. Nella musica, Raffaella Albino trova narrazione, colore e movimento, tanto quanto nella scrittura coglie l’armonia e la melodia del verso e della parola. Proprio per questo, il 22 novembre 2023 è stato pubblicato un disco con lo stesso titolo del libro dall’Etichetta Discografica PVR che racchiude venti brani pianistici composti ed eseguiti da Raffaella Albino, ispirati alle poesie della silloge “Il cerchio”. I brani sono disponibili gratuitamente su tutte le maggiori piattaforme musicali online. “Il cerchio” segue il cammino meditativo fatto da una donna, Ester, ma in un certo senso il viaggio si sdoppia perché la protagonista è anche una bambina, la parte di sé che la protagonista aveva abbandonato lungo la strada nel suo passato e che con forza riemerge in un certo momento della sua vita. Ester si lascia accompagnare nel suo percorso, facendosi guidare da quello spirito bambino che è presente in ciascuno di noi ma che nel corso della vita viene smarrito. È proprio quello spirito che ci permette di avere stupore per le piccole cose della vita che spesso passano inosservate. “Un’alba vittoriosa e superba si celebra grazie agli occhi limpidi della propria bambina interiore, una bambina che, come in un sogno (“Vuoi giocare a nascondino con me?”), ricorda il proprio abbandono, ma prosegue nella sua direzione, guidata dal Tempo e dalla sua capacità di “sentire”, di perdonare, di meravigliarsi ancora; avanza con determinazione verso la meta, però, solo grazie alla forza ostinata della donna matura, che sa finalmente essere centrata nel proprio essere dalle mille sfumature (“profondo come gli anni della Terra”); e, accettando l’esilio dal mondo, accogliendo con gratitudine, finalmente, la sua natura ribelle, sincera e appassionata, scevra da ogni perbenismo e finzione, a quell’esilio lacerante ma vero non è disposta a rinunciare mai più. Distacco. Unione. Due estremi speculari che si cercano e si completano. In verità, bisogna affondare nelle gelate solitudini dell’anima per partorirsi; camminare a piedi nudi sulla sabbia scura arsa dal sole per capire chi siamo; e lì, proprio nei luoghi più incontaminati dell’essere, si può discernere con attenzione tra i dettagli e captare ciò che ora non ci sfugge più” scrive Raffaella Albino nel suo libro.

Contatti

https://www.facebook.com/raffaella.albino.1

https://instagram.com/raffalbino?igshid=NzZlODBkYWE4Ng==

Link di vendita online

http:www.robinedizioni.it/nuovo/il-cerchio

(disponibile su tutte le piattaforme online, anche in formato ebook)

Casa editrice: Robin Edizioni

Genere: Poesia

Pagine: 160

Prezzo: 14 euroCodice ISBN: 979-12-5467-284-6