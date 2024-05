La Legge di Attrazione per Principianti di Ivan Nossa: puoi ottenere nella tua vita tutto ciò che desideri

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Ivan Nossa ha già pubblicato diversi manuali incentrati sui temi dell’evoluzione personale e della consapevolezza interiore; ha inoltre collaborato con uno dei massimi esperti mondiali in queste materie, il dr. Joe Vitale, e ha seguito un percorso importante che l’ha condotto, a quarantasette anni, a cambiare totalmente vita per seguire i propri ideali. Per farlo, ha messo in pratica un principio universale che nell’opera “La Legge di Attrazione per principianti” viene illustrato con attenzione, offrendo gli strumenti essenziali per poterlo comprendere nel profondo e applicarlo nella propria esistenza quotidiana. Questo testo aiuta ad aprire la mente, per dare spazio all’immenso potere dei pensieri e per accogliere la magia magnetica dell’universo; esso, inoltre, invita all’azione concreta e stimola quella parte di noi che sa che è giunto il momento di cambiare prospettiva per poter essere finalmente felici e realizzati. Dalle parole dell’autore: «La Legge di Attrazione suggerisce un percorso con il quale puoi cambiare la tua vita attraverso le azioni e non solo coi pensieri. Il pensiero è l’inizio, l’azione ne aiuterà la manifestazione. “In che modo?”, ti starai chiedendo. È semplice. Trasformando la tua mentalità, cioè il tuo modo di pensare fino a modellare la tua mente per concentrarti su ciò che vuoi, piuttosto che su ciò che non hai, così facendo arriverai a vedere e percepire la realtà in modo diverso. Ogni pensiero correttamente direzionato ti porterà più vicino al tuo obiettivo». La legge chiede di cambiare il proprio modo di essere per raggiungere ciò che si vuole; bisogna essere positivi se si vuole attrarre positività, è questo il nodo centrale del discorso. Ivan Nossa ci insegna come fare ricordandoci però che tutto inizia da noi: dalla nostra volontà, dal nostro impegno, dalla nostra costanza; questa legge non ci dota infatti di una bacchetta magica ma solo di strumenti per modificare il modo in cui vediamo il mondo e anche noi stessi. Trasformando la nostra mentalità possiamo essere persone diverse, e migliori, e ogni pensiero correttamente direzionato ci porterà un po’ più vicini a quello che è lo scopo che ci siamo prefissati. L’autore invita a concederci tre mesi per studiare e applicare la Legge di Attrazione: solo in seguito si potranno tirare le somme e capire se essa fa davvero per noi. Ad aiutarci in questo percorso vi sono le testimonianze reali presentate nell’ultima parte dell’opera: possiamo infatti leggere le esperienze di chi ha applicato tale legge e ne ha tratto risultati concreti e soddisfacenti.

Casa Editrice: Cuore d’oro libri

Genere: Manuale di crescita personale

Pagine: 246

Prezzo: 17,88 €

Contatti

www.cuoredorolibri.com

www.ivannossa.com

https://www.instagram.com/ivannossa.autore/?hl=en

https://www.youtube.com/@IvanNossa

https://www.facebook.com/ivannossaofficial

Link di vendita online