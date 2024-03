“Brenna – La Fiamma”, il romantico e affascinante romanzo di Alex L. Mainardi

Condividi Facebook

«Cinque anni di stravolgimenti. Cinque anni in cui ho perso energie, persone, speranze e, dulcis in fundo… È arrivata la pandemia a spazzare via le poche macerie restanti. È cambiato tutto: l’intero mondo. E così anch’io, adesso mi ritrovo dove non avevo previsto, a fare quello che mai avrei creduto»: Siris è una dei due protagonisti del romanzo “Brenna – La Fiamma” di Alex L. Mainardi; è una ragazza piena di vita e di sogni, affetta da una patologia invalidante, l’atassia di Friedreich, che l’ha portata a spostarsi in sedia a rotelle. Siris si è appena trasferita a Londra, dove sta provando a diventare una scrittrice fantasy; in quella città così libera lei sa di poter essere sé stessa fino in fondo, senza timore di essere giudicata per la sua disabilità. In quel luogo, Siris spera di realizzare i suoi sogni; non è lontanamente interessata a trovare l’amore, eppure, una presenza si fa strada nella sua vita: è una presenza ingombrante, anche fastidiosa, ma della quale non sa e non può liberarsi. Seth è un giovane uomo molto bello ma anche molto irritante; sa di avere un grande ascendente sulle persone e lo usa a suo favore: Siris non viene però raggirata come accade agli altri, e questo lo fa impazzire. Nonostante la sua apparente resistenza, Siris è in realtà intrigata da Seth: egli, infatti, è la fotocopia di Loki Laufeyson, il dio norreno degli inganni rappresentato in molti prodotti Marvel, fumettistici e cinematografici. Quello che Siris ancora non sa, è che Seth è un nome di fantasia: Loki, il dio norreno, è proprio lì a Londra, ed è ora diventato un essere mortale. Egli è completamente smarrito: senza i suoi poteri non è semplice cercare di dominare gli stolti umani, come faceva un tempo; egli comprende infine di dover accettare il suo destino, e tentare di trarne il meglio. Allo stesso tempo, inizia a provare dei sentimenti per Siris, una ragazza completamente differente da tutti gli altri: coraggiosa, tenace e assolutamente a suo agio nell’essere semplicemente sé stessa. Alex L. Mainardi ci racconta dell’incontro tra due anime affini – sebbene siano così lontane in apparenza; entrambi i protagonisti di questa appassionante vicenda hanno sperimentato il dolore e la solitudine, dati dal loro essere diversi, e ciò lega i loro destini indissolubilmente – «Siris è nata tra le fiamme ed è stata forgiata nel fuoco, esattamente come me». L’autore ci parla del prezioso valore della diversità, narrando una storia a tematica LGBTQ+ e che getta un sensibile e consapevole sguardo sul mondo della disabilità.

Genere: Paranormal romance/Narrativa LGBTQ+

Pagine: 216

Prezzo: 16,00 €Codice ISBN: 979-8391619789

Contatti

https://www.instagram.com/afreedomwriteralex/

www.afreedomwriter.com