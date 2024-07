Mario Alessandro Sala pubblica il saggio “Si cresce solo per entusiasmo”, in cui si presentano le riflessioni su un esperimento incentrato sulla customer experience.

Condividi Facebook

“Si cresce solo per entusiasmo” di Mario Alessandro Sala è un’opera rivolta principalmente ai manager e agli imprenditori che vogliono emergere dal contesto altamente competitivo in cui si trovano oggigiorno le aziende. L’autore è da anni impegnato nello studio e nella divulgazione di argomenti legati alla customer experience, e in particolar modo si è concentrato sul fenomeno dell’entusiasmo; in tal merito è fondatore ed editore del magazine on line “News and customer experience”, che raccoglie da tutto il mondo esempi costruttivi che ispirano imprenditori e manager a mettere al centro l’esperienza del cliente. È inoltre ideatore del format “Mercato delle idee”, che lo vede a stretto contatto con le imprese per suggerire delle strategie vincenti per fidelizzare sempre di più i clienti al proprio brand, e ha anche sviluppato nel pieno della pandemia il progetto “Chi si stupisce innova”, un percorso che ha coinvolto centinaia di imprenditori aiutandoli a rinnovare la propria offerta anche in quei tempi difficili. Con quest’opera, invece, Sala tira le somme di un esperimento da lui ideato e condotto, e che ha coinvolto oltre mille imprenditori e manager: ha chiesto di raccontare la loro esperienza nella veste di semplici clienti, rispondendo ad alcune domande incentrate sul fenomeno dell’entusiasmo. In questo modo ha trovato i fattori comuni che univano tutte le esperienze di quei professionisti nel momento in cui avevano provato questo impulso – «La descrizione richiesta dell’esperienza entusiasmante come cliente, rivolta agli imprenditori e ai manager partecipanti, faceva emergere in tutti i racconti un particolare che aveva acceso l’entusiasmo: un particolare specifico, sempre ben ricordato e circostanziato». Sala ha quindi compreso che non è da un gesto eclatante che si genera l’entusiasmo ma da qualcosa di piccolo ma allo stesso tempo di strettamente legato al cuore dell’impresa, alla missione che si è prefissata. In questo saggio sono contenute tutte le riflessioni su questi lavori vissuti sul campo: le interessanti conclusioni hanno portato l’autore a poter offrire dei consigli preziosi su come offrire una customer experience superiore, fino a individuare anche nuove brand promise da somministrare lungo tutto il viaggio del cliente, dalla scelta di una determinata azienda, passando per l’acquisto di un bene o servizio e fino a diventare entusiasti promoter di quell’impresa – «Occorre rassegnarsi al fatto che i nostri clienti sono davvero “solo” i promoter: con il loro entusiasmo per la nostra impresa, il nostro prodotto, il nostro servizio, possono contagiare tante persone e suscitare grande interesse a nostro vantaggio».

Genere: Saggio – Impresa, strategia e gestione

Pagine: 189

Prezzo: 24,96 €Codice ISBN: 979-8869686541

Contatti

http://linkedin.com/in/mario-alessandro-sala-bb781017

https://newsandcustomerexperience.it

