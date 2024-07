Il killer delle bambole di porcellana. Il commissario Antinori e i luoghi bui dell’anima, l’intrigante giallo di Barbara Fabbroni

Condividi Facebook

Nel romanzo giallo “Il killer delle bambole di porcellana. Il commissario Antinori e i luoghi bui dell’anima” di Barbara Fabbroni assistiamo alle azioni di un assassino spietato e maniacale, che darà filo da torcere alla protagonista dell’opera, Emma Antinori, commissario della squadra omicidi di Firenze. La città vive con il fiato sospeso ormai da settimane, e la stessa Emma non trova pace, non dorme, si ossessiona sui dettagli delle scene del crimine e cerca continuamente dei collegamenti tra i sei omicidi che ha commesso il misterioso serial killer in solamente sei settimane. L’autrice caratterizza Emma con attenzione approfondendo le zone oscure della sua psiche, che sembrano emergere quando si trova a contatto con il male: il commissario ha avuto a che fare con tanti delitti e ciò l’ha cambiata, rendendola più distaccata dagli altri e in apparenza fredda e rigida. Lei, in realtà, si è solo voluta tutelare dalle conseguenze del suo difficile lavoro, svolto anche oltre oceano – «Emma ha lavorato per molti anni in America, a New York City. Più di dieci anni passati alle vittime speciali dove è venuta a contatto con i crimini più efferati, con violenze impensabili. Il dolore, visto e vissuto attraverso le varie storie criminali su cui doveva indagare, è stato il compagno costante che l’ha incrudita, congelata in una maschera che la protegge». Emma è tornata in Italia dopo aver vissuto un forte dolore che ha stravolto la sua vita privata, convinta di poter trovare situazioni più tranquille in patria; deve invece gestire un caso spinoso e dai risvolti macabri: il serial killer su cui indaga è sfuggente ed enigmatico, uccide donne giovani che hanno molti elementi in comune e interviene sui loro corpi per trasmettere dei messaggi che la detective non riesce ancora a decifrare. Messaggi che contengono riferimenti a culture antiche e a famose leggende, e che si ripetono identici di omicidio in omicidio; oscuri simboli che mettono alla prova l’intelligenza di Emma, e che la sfidano a scoprire qual è l’intento finale del killer. Mentre i delitti continuano e nuovi indizi si aggiungono creando un groviglio inestricabile, Emma fa i conti con un caso che ha gestito nel suo passato newyorkese e si rende conto che nella sua nuova indagine niente è davvero come sembra, e tutto può stravolgersi in un istante: chi è il killer delle bambole di porcellana e perché improvvisamente cambia modus operandi? Cosa lo spinge a mettere in scena dei tableaux vivant raccapriccianti sui luoghi del ritrovamento delle vittime? Potrà Emma dissipare la nube di mistero che lo avvolge?

Casa Editrice: Armando Curcio Editore

Collana: Thrill

Genere: Romanzo giallo/Noir

Pagine: 246Prezzo: 18,90 €

Contatti

www.barbarafabbroni.it

https://www.instagram.com/barbarafabbroniofficial

https://www.youtube.com/@barbarafabbroni234

www.armandocurcioeditore.it

Booktrailer del romanzo

Link di vendita online