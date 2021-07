Rumelia. Verso la Grecia del Nord – Patrick Leigh Fermor – Adelphi

Condividi Facebook

Traduttore:Daniele V. Filippi

Editore:Adelphi

Collana:La collana dei casi

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 8 luglio 2021

Pagine: 291 p., Brossura

EAN: 9788845934957

Il nome Rumelia non compare sulle map­pe, e lo cerchereste invano sui vostri GPS: indica una regione che corrisponde gros­so modo a quella parte della Grecia che va dal Bosforo all’Adriatico e dalla Macedo­nia al golfo di Corinto. Quando Patrick Leigh Fermor la esplora, negli anni Cin­quanta, un banchetto nuziale dei nomadi della Tracia era ancora misterioso come una cerimonia inuit, e sì, i monasteri delle Meteore spuntavano dalle nuvole «come avamposti in una landa polare». Poi certo è arrivato il turismo, «la più pericolosa in­vasione dai tempi di Serse», e oggi le Me­teore si raggiungono in superstrada. Ma la Grecia che Patrick Leigh Fermor ha sa­puto evocare, con la sua commistione in­confondibile di etnografia e intrattenimen­to, sopravvive intatta nei suoi libri – uno dei pochi viaggi che valga ancora la pena di fare.