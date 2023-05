Nella Parigi di fine ‘800 è ambientato in nuovo romanzo di Mary Rood

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

La Comune di Parigi si riferisce al periodo storico durante il quale la capitale della Francia fu sconvolta da moti violenti dal 18 marzo al 28 maggio 1871. La Comune fu proclamata dopo la sconfitta della Francia nella guerra franco-prussiana e la conseguente cattura dell’Imperatore Napoleone III da parte dei prussiani. Nonostante la breve durata, la Comune di Parigi ebbe un impatto significativo sulla politica e sulla cultura del socialismo e del movimento operaio in Europa e nel mondo. La sua eredità è stata celebrata da molti come un esempio di democrazia diretta e di lotta per i diritti dei lavoratori. In questo contesto storico è ambientato il nuovo romanzo di Mary Rood, intitolato “Moulin Rouge”. La storia vede protagonista Sophie, una giovane donna che scappa dall’istituto di suore in cui vive per riprendere in mano la propria vita. Si reca a Parigi, dove entrerà in contatto per la prima volta con un pianoforte e la musica: “Il mio cuore batteva forte: potere della musica. Enrique da quel giorno iniziò a darmi lezioni di pianoforte. E io decisi che avrei voluto diventare una cosa sola con lui: con i suoi tasti, con i suoi suoni e con la sua musica. Fu così che incominciai a suonare. Il mondo in bianco e nero dell’istituto che avevo temuto, che tanto mi aveva fatto soffrire, lo ritrovavo sotto le dita. Forse ora sarei riuscita a creare qualcosa con quei colori tanto odiati, o almeno speravo di dimenticare il dolore a essi associato. Le mie dita da quel giorno in poi provarono, sbagliarono, lottarono, amarono scontrandosi quotidianamente con quella manciata di tasti bianchi e neri”. La storia che ci racconta Mary Rood è sinceramente appassionante ed emozionante, perché racconta i sentimenti, ma anche fatti storici realmente accaduti. Per quest’ultimo aspetto possiamo dire che “Moulin Rouge” è un romanzo che rientra perfettamente nel genere storico. L’autrice, infatti, ci anticipa che alcuni fatti e personaggi sono realmente avvenuti ed esistiti. Inoltre, la rappresentazione dei fatti e dei protagonisti, seppur in parte immaginaria e in parte realistica, restituisce una descrizione fedele di quella che poteva essere la vita a Parigi, e non solo, nella seconda metà dell’’800. Alle spalle c’è sicuramente un grande lavoro di studio e di approfondimento storico che, grazie allo stile dell’autrice, permette di far vivere al lettore in un’esperienza unica e coinvolgente.

Contatti

https://www.instagram.com/maryrood2021/

https://m.facebook.com/MaryRood8/

https://www.instagram.com/publishing_flower/

Casa editrice: Publishing Flower

Genere: Historical Romance

Pagine: 113

Prezzo: 10,40 €