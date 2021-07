Nella foresta delle metropoli di Karl-Markus Gauss – Keller

Condividi Facebook

Traduttore:Fabrizio Cambi

Editore:Keller

Collana:Razione K

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 23 giugno 2021

Pagine: 280 p., Brossura

EAN: 9791259520159

Nella foresta delle metropoli – dello scrittore austriaco Karl-Markus Gauss – si muove tra indizi, deviazioni, incontri, brandelli di informazioni, viaggi, ovviamente libri, chiese così come strade di antiche città e di moderne metropoli, e ancora borghi e angoli delle province più remote d’Europa.

Non è facile definire un’opera come questa. È un’ininterrotta contaminazione tra generi letterari: letteratura di viaggio perché si è sempre in movimento toccando luoghi noti e sconosciuti; storia letteraria perché ci si imbatte in poeti e scrittori, linguisti, umanisti, fondatori di letterature nazionali e divagazioni libresche; è un saggio perché nei suoi capitoli si materializzano artisti e sculture, antiche architetture, così come eventi storici, utopie e visioni; è periplo terrestre lungo le rotte invisibili dei margini europei che ci fa comprendere cosa sia una terra di confine, un’isola, una città, una regione contesa; è un’opera letteraria avvincente, erudita e allo stesso tempo intima e perciò anche un’autobiografia.

Non ci si deve stupire di essere trasportati dalla Borgogna alla Transilvania, da una piccola città della Turingia sino a Vienna e a un’isola greca; di inseguire l’invenzione della Jugoslavia, gli inganni della Slesia, di perdersi nel silenzio di un cimitero di guerra in Italia, nelle strade di Bucarest e nei suoni di Istanbul…

Una nuova storia culturale dell’Europa e una magnifica esplorazione della sua (e della nostra) complessità a cui è difficile resistere.