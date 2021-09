Marinella Gava – Il tuo corpo è la tua palestra

Condividi Facebook

“Il tuo corpo è la tua palestra” è l’interessante saggio di Marinella Gava, Consulente posturale, Chinesiologa e Coach ad indirizzo Ericksoniano; il tema principale della sua opera è la postura, la quale è, in termini biomeccanici, «la posizione del corpo nello spazio ed è la relazione delle varie parti tra loro». La professionista vuole offrire al lettore la possibilità di migliorare la propria postura attraverso il metodo da lei ideato, che nel testo viene introdotto esaurientemente e che potrebbe essere poi la spinta per iniziare un percorso posturale con la dottoressa. Marinella Gava coglie infatti l’occasione della pubblicazione del suo saggio per presentare il suo lavoro, ben esposto nel suo sito internet, che presuppone l’analisi di ogni caso e l’elaborazione di un programma di correzione ad hoc – «Nel percorso di coaching parto dall’analisi della situazione in atto e definisco con la persona l’obiettivo da conseguire: la guido ed accompagno al raggiungimento della meta prefissata». Il suo metodo, elaborato in più di venticinque anni di attività, mira a far funzionare al meglio il corpo, nella maniera più fisiologica e naturale; ciò che più preme all’autrice è di far comprendere ai lettori che assumere una corretta postura non è solo un modo per non incorrere in determinate patologie legate alla colonna vertebrale, ma influenza anche la relazione che abbiamo con noi stessi, con il nostro corpo e le nostre emozioni, così come il rapporto con l’ambiente e con le persone che ci circondano. Nel testo vi sono esercizi, suggerimenti e sperimentazioni pratiche per migliorare la postura e quindi il benessere del corpo; si possono poi trovare interessanti digressioni storico-scientifiche sulla materia, corredate da foto e grafici, e perfino le testimonianze di chi ha seguito il Percorso Posturale di Marinella Gava e ne ha tratto enorme beneficio (in alcuni casi ha anche risolto disturbi come mal di schiena, mal di testa, dolori cervicali e difficoltà nella deambulazione, che spesso non avevano trovato risoluzione con nessun’altra tecnica o percorso terapeutico). L’autrice ci offre quindi un momento di riflessione su un aspetto fondamentale della nostra gestione del corpo, che influisce molto più di quanto pensiamo sulla nostra salute generale; in tal senso è imprescindibile la relazione che la postura ha con i muscoli, con lo scheletro, con i visceri e con la complessità e totalità del sistema corporeo, e in quest’ottica va trattata, non solo durante le sedute ma, una volta acquisita la tecnica, in ogni momento della propria giornata. Ornella Lisi