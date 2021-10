L’uomo che amava i bambini – Christina Stead – Adelphi

Condividi Facebook

Autore:Christina Stead

Traduttore:Floriana Bossi

Editore:Adelphi

Collana:Gli Adelphi

Anno edizione:2021

Formato:Tascabile

In commercio dal:30 settembre 2021

Pagine:659 p., Brossura

EAN:9788845936241

«L’uomo che amava i bambini è il genere di libro che, se fa per voi, fa davvero per voi. Sono convinto che decine di migliaia di persone benedirebbero il giorno in cui è stato pubblicato, se solo sapessero che esiste. Forse non lo avrei trovato neppure io, se nel 1983 mia moglie non lo avesse scoperto nella biblioteca pubblica di Somerville, per poi dichiararlo il libro più vero che avesse mai letto. Ogni volta che mi viene voglia di rileggerlo dopo qualche anno di lontananza, comincio a temere di essermi sbagliato, data la scarsa considerazione di cui gode nel mondo letterario. Poi apro il libro con trepidazione e, quando dopo cinque pagine vengo di nuovo catturato, capisco che non mi sbagliavo affatto. Sento di essere tornato a casa».