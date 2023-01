La Legio I Adiutrix è la protagonista del romanzo di Ivan La Cioppa “La legione venuta dal mare”

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Il romanzo storico è tra i generi più apprezzati sia dai lettori forti che da quelli occasionali. Tra i periodi storici più amati, quello dell’Impero Romano è sicuramente tra i più gettonati e se siete proprio tra le persone che apprezzano questo importante periodo storico, allora non potete non leggere il volume di Ivan La Cioppa “La legione venuta dal mare”. La storia è ambientata ai tempi dell’imperatore Nerva, che è considerato un buon governante ma privo di quel carisma e di quella fermezza necessari per gestire e mantenere il potere e il favore dell’esercito. Le legioni, infatti, sono in fermento e sono pronte a qualsiasi azione, anche a giurare fedeltà ad un nuovo imperatore, purché questi gli dia fiducia. In questo contesto di incertezza, i barbari fanno pressione dal Nord e sulle sponde del Danubio non mancano gli scontri. In questo contesto diventa fondamentale il lavoro della leggendaria Legio I Adiutrix, di stanza a Brigetio, a cui viene affidato il delicato compito di respingere il popolo degli Iazigi e salvare alcuni commilitoni che sono stati catturati. Una squadra di questi leggendari guerrieri viene inviata a salvare gli altri commilitoni. Si tratta di una missione quasi impossibile, una missione suicida, ma che solo i legionari della Legio I Adiutrix possono affrontare e portare a termine. Sembra una semplice missione di recupero ma, ben presto, i legionari scopriranno che dietro c’è ben altro. Qualcuno sta tramando nell’ombra per minare il potere e la reputazione di Traiano. Il decano Caio Flavio Aquila e i suoi compagni sono chiamati ad affrontare una nuova e impossibile sfida per dare onore e lustro all’aquila della propria legione. Ivan La Cioppa ci presenta un romanzo avvincente, breve ma che cattura l’attenzione del lettore. La narrazione è ricca di particolari e dettagli sugli armamenti, ma la presenza di un glossario alla fine del volume aiuta il lettore meno avvezzo a districarsi nella lettura. Infatti, l’autore scrive nella prefazione al romanzo: “spero di far avvicinare alla storia romana anche chi non ne è appassionato ma intende accostarsi per la prima volta a questo genere e solleticarne la curiosità”. Inoltre, il volume è impreziosito da bellissime illustrazioni di Saverio Maietta, che accompagnano le scene principali della narrazione. “La legione venuta dal mare” è un libro per tutti, per chi ha la passione per la storia romana, per chi vuole saperne di più, per chi ama l’azione ma anche le storie dei protagonisti.

Contatti

https://www.instagram.com/ivanlacioppa_history_and_art/

https://www.facebook.com/ivan.lacioppa/

https://www.facebook.com/lalegionevenutadalmare

www.booksprintedizioni.it

Contatti

https://www.instagram.com/ivanlacioppa_history_and_art/

https://www.facebook.com/ivan.lacioppa/

https://www.facebook.com/lalegionevenutadalmare

www.booksprintedizioni.it

Link di vendita online