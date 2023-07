Gianni Morelli torna in libreria con il suo nuovo romanzo “Un Campari a Veracruz”

Condividi Facebook

Gianni Morelli, autore di romanzi, racconti, saggi e soggetti cinematografici è prima di tutto grande viaggiatore e conoscitore dell’America Latina. Dopo “Amori, altopiani e macchine parlanti” e “Rosso Avana”, Morelli torna in libreria con il nuovo romanzo “Un Campari a Veracruz” che completa la sua trilogia latinoamericana. Nel libro si respirano atmosfere diverse, dalle luci che danzano sull’acqua nel porto di notte all’ultimo Campari all’alba del giorno in cui tutto finisce.

I protagonisti del romanzo sono una donna misteriosa e Yani, un sarto italiano. Tutto comincia nella città messicana di Veracruz dove, dal balcone di un hotel, Yani scorge una limousine bianca su cui sale una giovane donna bellissima ed elegante che è appena scesa da una nave. Da quel balcone affacciato sul porto della città, Yani e la donna si scambiano un saluto che determinerà, da quel momento in poi, il leitmotiv della storia: la ricerca della misteriosa figura femminile da parte del sarto italiano. Le notizie vere e quelle false si intrecciano nel difficile percorso del protagonista verso la meta. Nel frattempo il lento disvelamento del mistero continua fino a portare ad un biglietto su cui è scritto “Juchitán”. Yani partirà dunque per Juchitán, nel profondo sud del Messico, lato Pacifico, una cittadina famosa per le sue donne che guidano la vita della comunità a partire dal grande mercato. “Il mercato di Juchitán sembra un mercato di fiori ma non sono rose o tulipani a dipingerlo, sono gli abiti delle donne, ricoperti di fiori ricamati, di tutti i colori conosciuti e anche qualcuno di più, senza eccezione. Come il quadro del più vivace dei discepoli di Chagall. I colori dei fiori affacciati da una terrazza di sole o sottintesi nei margini della penombra della foresta – scrive Gianni Morelli facendo immergere il lettore in un’atmosfera tipicamente messicana – Le donne di Juchitán, si sarà capito, hanno sagome munifiche, volti generosi, gesti cordiali, lunghi capelli neri più o meno raccolti. E tutto, niente escluso, ha il colore dei fiori di primavera, o direttamente disegnati sugli abiti o riflessi negli sguardi. E le merci non interrompono il naturale cromatismo del luogo: la frutta, le stoffe, i piatti cucinati, le spolette di filo per le sarte, i profili dei teli stesi sui banchi”.

Gianni Morelli racconta una storia in cui a volte i confini tra immaginazione e realtà si confondono. Con grande capacità descrittiva l’autore crea una serie di personaggi profondamente caratteristici nei loro modi di fare e di esprimersi nell’avventuroso viaggio alla ricerca della donna che per il protagonista del romanzo è una regina azteca.

Casa Editrice: Morellini Editore

Collana: Varianti

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 192

Prezzo: 17,00 €





https://www.giannimorelli.com/

www.morellinieditore.it

https://www.morellinieditore.it/scheda-libro/gianni-morelli/un-campari-a-veracruz-9791255270287-589786.html

https://www.ibs.it/campari-a-veracruz-libro-gianni-morelli/e/9791255270287