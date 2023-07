Astore Rossi torna in libreria con il nuovo giallo di Riccardo Landini

Condividi Facebook

La strana morte di Alessandro Cellini” di Riccardo Landini è un libro che invita a immergersi in un’avvincente vicenda di mistero e intrigo guidati dal protagonista Astore Rossi, restauratore e detective improvvisato.

La storia, ambientata tra la Pianura Padana e l’Appennino bolognese, ha come sfondo un passato violento che fa da eco alla vicenda principale segnata da una vendetta a lungo pianificata. Il protagonista è un uomo solo e tormentato che predilige un mondo distante dalla tecnologia e che si circonda di antichità. In questa nuova avventura, che fa seguito ai tre precedenti gialli scritti da Riccardo Landini, Rossi si troverà di fronte a una serie di avvenimenti che metteranno in crisi la sua lucidità e lo porteranno a interrogarsi sulla sua stessa esistenza.

L’autore presenta un personaggio complesso e molto amato dai lettori, continuando a raccontarne la vita in modo attento e dettagliato, a cui si affianca una trama costruita con cura ed eleganza che conduce il lettore verso un finale sorprendente. Ancora una volta Riccardo Landini non delude le aspettative dei fan di Astore Rossi e di tutti coloro che amano i romanzi gialli. Il senso di pericolosità e minaccia è sempre palpabile rendendo il libro una lettura coinvolgente e appassionante. L’opera offre un emozionante racconto che mette in luce la fragilità umana e la difficoltà di trovare una via d’uscita dai momenti di crisi che ognuno di noi deve affrontare nella vita. Landini riesce a creare una storia talmente avvincente che non si può fare a meno di leggere il libro avidamente pagina dopo pagina.

L’autore ha alle spalle un percorso di studi classici e un amore profondo per il cinema italiano degli anni Settanta e per l’opera di Piero Chiara. Ha esordito nel mondo della narrativa nel 2009 con il romanzo “E verrà la morte seconda”. Successivamente ha prodotto la quadrilogia “il primo inganno”, “Non si ingannano i morti”, “Ingannando si impara” e “Senza trucco, senza inganno”. Nel 2013 ha ottenuto il prestigioso premio Giallo Stresa per la sua maestria nella costruzione di storie noir. La casa editrice Newton Compton ha pubblicato diversi libri di Riccardo Landini a partire da “Il giallo di via San Giorgio”, il primo dove è apparso il personaggio di Astore Rossi, che è stato seguito da “Il giallo della villa abbandonata”, “Il giallo del paese maledetto” (che in precedenza era uscito con il titolo “Segreti che uccidono”) e dal più recente “La strana morte di Alessandro Cellini”. Riccardo Landini è anche direttore artistico di Taro Noir, una rassegna dedicata alla letteratura gialla che l’autore ha creato per il Comune di Borgo Val di Taro.

Casa Editrice: Newton Compton Editori

Collana: Nuova Narrativa Newton

Genere: Romanzo giallo

Pagine: 224

Prezzo: 9,90 €

