Niccolò Branca – Economia della Consapevolezza – Marcos y Marcos

Niccolò Branca

Economia della Consapevolezza

Marcos y Marcos



320 pagine, 18 euro



In libreria dal 4 dicembre 2019



Una sintesi sorprendente e concreta di spiritualità, imprenditorialità e sostenibilità.



Niccolò Branca approfondisce il significato di Economia della Consapevolezza, i suoi presupposti teorici ma anche le sue mille applicazioni, nella vita lavorativa e in quella personale. Scegliere consapevolmente le materie prime e le procedure operative. Riempire ogni giornata di passione, ascolto e dialogo. Offrire, a dipendenti e collaboratori, percorsi di formazione, benessere, yoga e meditazione. Comprendere che il rispetto della persona e dell’ambiente è, oltre che giusto, strategico. Economia della Consapevolezza ricuce il legame che in passato univa economia, pensiero e spiritualità. Offre una testimonianza utile e concreta. Un modello pratico che mette al centro l’essere umano, e sollecita la ricerca di senso e della felicità anche per l’economia, le imprese, la società.



Niccolò Branca è presidente e amministratore delegato della holding del Gruppo Branca International S.P.A. dal 1999.

Lo studio della mente e la costante pratica meditativa, adottata sin dai primi anni Novanta, lo portano a integrare la propria leadership con la dimensione umanistica e spirituale. Nel tempo ha ottenuto numerosi riconoscimenti imprenditoriali.



È autore e coautore di diverse pubblicazioni. Questi i suoi libri più recenti: Per fare un manager ci vuole un fiore (Mondadori, 2013), Ritorno al cuore – Taccuino per viaggiatori consapevoli (Trigono Edizioni, 2017).

