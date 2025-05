Prendi i tuoi sogni e scappa – Andrea Malabaila

Condividi Facebook

Prendi i tuoi sogni e scappa di Andrea Malabaila

Andrea Malabaila è uno scrittore con la passione del ricordo, la nostalgia, ma con il gusto dell’ironia e della favola. Se nel suo vecchio romanzo, Lungomare nostalgia (leggi la recensione), Malabaila spingeva su tinte appunto nostalgiche e incentrate su un ricordo dolceamaro, nel nuovo romanzo i colori sono più vivaci, quasi techno Color, per raccontare una storia di adolescenza, sogni, amori e anche tanto calcio.

La vicenda prende avvio attraverso il ricordo di quel maggio 1996 in cui in una piovosa Torino due ragazzi decidono di partire per Roma per andare a vedere la finale di Champions League, allora si chiamava ancora Coppa dei Campioni. Una Juve in grandissimo spolvero e con grandissimi campioni fra le sue fila, avrebbe affrontato l’Ajax.

Da questo punto in poi la vicenda si sviluppa attraverso ricordi musicali, sono gli anni in cui gli Oasis sfornano tre dei dischi che rimarranno nella storia della musica, di ore passate a scuola e soprattutto dell’incontro con la dimensione femminile: ovvero l’amore.

L’amore in questo caso si chiama Rossella e rimane puramente platonico, perché in adolescenza a volte anche l’amore è una cosa talmente grande da non dover essere troppo disturbato dalla realtà.

I capitoli sono scanditi dal numero di settimana in cui gli eventi sono accaduti e il countdown naturalmente è la finale di Champions League. Le quattro settimane del racconto naturalmente rappresentano un mondo chiuso, che non si ripeterà più, ma che, come accade solo in adolescenza, rimarrà un canto, un assolo da ricordare come se fosse stato fatto da Noel Gallagher.

Dentro ci sono momenti che in una canzone si chiamerebbero bridge, ovvero quelle fasi di passaggio che pensi cambieranno per sempre la tua vita ed in effetti forse lo fanno. Per esempio, c’è il racconto della festa di fine anno del liceo, quella a cui affidi completamente il tuo destino e quindi come vestirsi, come atteggiarsi, potrebbe cambiare completamente il resto dei tuoi giorni.

Jacopo, che si autodefinisce “campione del mondo di sogni occhi aperti”, vive tutti questi momenti, dalla ricerca di una macchina per andare a Roma, la ricerca dei biglietti e l’amore per Rossella, con un’intensità che non si può definire in altra maniera che esplosiva. Questo fa vivere il protagonista come sulle montagne russe, un saliscendi emotivo che toccando picchi altissimi ovviamente ricade in crateri apparentemente insormontabili.

Dell’amore invece per Rossella, un amore mai esploso eppure così viscerale, cosa rimarrà?

In realtà Andrea Malabaila ricostruisce alla fine del libro tutte le storie contenute, come ogni tanto capita in conclusione di qualche film inglese, e lì scopriamo che anche Rossella, per quanto sia stata un amore non concluso, ha permesso al protagonista di crescere e diventare l’uomo che ora ricorda quegli anni.

Prendi i tuoi sogni e scappa è un romanzo ricco di momenti divertenti e romantici, in cui l’adolescenza viene vista come un periodo sì di grande stupidità (per dirlo alla Guccini) ma anche di vitalità, di potenza pura. La metafora del calcio del resto è quella dell’incontro nella vita con le prime esperienze significative che ci porteranno a diventare uomini e donne.

Andrea Malabaila si conferma un narratore d’eccezione, con una grande delicatezza nella penna e con una dose di ironia che sposta i suoi romanzi verso il racconto intimo.

Come dicevamo all’inizio, anche se in questo nuovo romanzo i colori sono più accesi e meno tenui, c’è più ironia e meno nostalgia, la capacità di ricordare e di portare il lettore all’interno di situazioni accadute molti anni fa rimane intatta.

Andrea Malabaila – Prendi i tuoi sogni e scappa – Spartaco