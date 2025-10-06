Condividi Facebook

“Prima del sonno/è sacro/misurare dolcemente/l’elettrocardiogramma naturale/del mio cuore/poggiato sopra il tuo.”. I versi sono contenuti nel libro di Leonardo Lastilla “Incantesimi” (GPM Edizioni, 2025 pp.100 € 11.99) e diramano la loro direzione emotiva nel seducente sortilegio della vita.

Leonardo Lastilla: la poesia come arte dell’incanto e della conoscenza interiore

Leonardo Lastilla sostiene l’esercizio della parola poetica come l’arte di accompagnare all’incanto dei versi la volontà di richiamare l’evocazione di una entità, capace di descrivere una ritualità di suggestioni nell’effetto della conversazione con l’altro, destinatario della corrispondenza introspettiva. Rinnova la formula alchemica delle intenzioni, influenza il percorso dell’anima, muovendo il labirinto sinuoso della felicità e la tortuosità lucida del dolore, nella persistente oscillazione tra l’ambiguità del comportamento psichico, l’esortazione della mente e il disinganno del cuore. “Incantesimi” racchiude le dinamiche umane nelle metafore dei desideri, nell’identità dell’immaginario e nello scarto con il reale, ospita il senso della consapevolezza, il valore intrinseco e ambivalente di ogni rimedio simbolico, medicamento per lo spirito, che allevia i dolori dell’uomo ma contamina la sua integrità. L’autore analizza la dualità filosofica dell’essere, dosa i suoi versi nell’affascinante percezione della verità, plasmando le conseguenze imprevedibili della finzione, oltrepassando la mistificazione affettiva, enfatizza l’indomabile smarrimento della coscienza esistenziale, imprigionata nella manipolazione degli atteggiamenti effimeri e nell’inconsistenza delle convinzioni, elabora il senso morale delle azioni per riflettere lucidamente sulla natura della conoscenza e sull’enigmatica inclinazione altruista.

“Incantesimi”: il viaggio poetico di Leonardo Lastilla tra dolore, verità e illusione

La poesia di Leonardo Lastilla si nutre del gioco dialettico, attraverso un linguaggio colto e ricco di sfumature speculative, nella scia letteraria retorica e saggia dei contenuti, analizza l’effetto ironico e dirompente infiammando le composizioni poetiche in una parabole sensibile che affonda le sue radici nello stupore di uno sguardo cinico sul mondo, nel respiro di ogni meraviglia che è similmente segnale di sollievo e di sgomento. Leonardo Lastilla esplora la condizione interiore attraversando i contorni indefiniti del nichilismo, evidenzia la sfiducia nelle relazioni sociali tracciando indizi contemplativi sulla sofferenza, sulla malinconia, e sul disincanto, tralasciando il solco della speranza nella frontiera di una sospensione della delusione e della sfiducia, l’inesorabilità del vuoto e l’annientamento delle illusioni. Il libro presenta al lettore profonde chiavi di lettura nell’estetica di una mimesis che interroga la fragilità e la solitudine, la misteriosa profondità dell’io e la celebrazione del paradigma sublime, annuncia la cognizione del limite, assorbe la custodia degli attimi fuggenti sugli ostacoli e le incognite delle attese. Il poeta traduce l’ineluttabile fluire del tempo, la sua inadeguata imperfezione, descrive l’intesa attrattiva della propria voce, comprende l’origine sovrana della persuasione comunicativa. Rende l’opportunità elegiaca di una rivelazione poetica tra lusinga e inganno, nella sfumatura della parola, libera di conquistare il lettore.

Rita Bompadre – Centro di Lettura “Arturo Piatti”