Che le api siano attualmente al centro del dibattito ecologico non è un novità, ma capirne il perché fino in fondo è un vero mistero rivelato, che può lasciare sbalorditi

Naturalmente non ve lo racconteremo qui, non facciamo spoiler, ma invece potreste scoprirlo nel diario sentimentale-scientifico appena edito da Longanesi col titolo La vita segreta delle api, un prezioso volume firmato da Marco Valsesia, perito meccanico che ha ereditato la passione per le api dal nonno e che ora gestisce più di 60 arnie in Piemonte. La sua passione, raccontata con molta poesia tra le pagine del libro si è trasformata in un’attività che lo vede non solo produttore ma anche comunicatore social della vita, appunto, delle api.

Sul suo canale Instagram, si posso apprezzare centinaia di video che raccontano momenti piccoli della vita delle api, oppure fasi speciali come quella della sciamazione.

Il rapporto di Valsesia con le api

Le prime pagine del libro invece sono dedicate al rapporto che Valsesia ha istituito con le api grazie al lavoro del nonno. Pagine dense di storia di passaggio tra epoche differenti, tra mondi differenti, che grazie alla trasmissione di saperi e conoscenze conservano al mondo arti antiche e vitali per il pianeta. La passione per le api, raccontata attraverso le parole e i gesti del nonno, diventa per Valsesia una piccola missione di conservazione. Una missione diventata urgente alla morte del nonno.

“Di colpo non avevo più paura di fallire. Con lo stesso coraggio con cui, bambino, mi ero avvicinato per la prima volta alle sue arnie ronzanti, feci la mia scelta. Era tempo di tornare, di riprendere l’opera dove era stata interrotta.”

Questa scelta, dettata anche dalla responsabilità verso l’ecosistema, dovrebbe farci riflettere e per farlo basta proseguire nella lettura del libro di Valsesia, dove si evidenzia il rapporto tra salute del pianeta e vita delle api. Il ruolo centrale delle api nel discorso ecologico è soprattutto dovuto alle caratteristiche di questo insetto responsabile di almeno un fondamentale fenomeno, quello della impollinazione. La germinazione esterna, la possibilità per le piante di essere visitate dalle api, rende il lavoro di questi insetti una garanzia per la vita del pianeta, assicurandone la continua rinascita.

La grande metafora delle api

Ma il rapporto con la natura esterna e la sua importanza, non è l’unico tema affrontato nel libro di Valsesia che invece racconta in modo molto semplice alcuni fenomeni sociali delle api e alcune “abilità”specifiche di questo importante insetto.

Tra le cose più curiose e interessanti da scoprire c’è la vita profondamente organizzata e gerarchizzata delle api, che non sono si dividono in ruoli ben precisi, ma che in base a questa divisione hanno una diversa alimentazione, operatività differente e naturalmente funzioni specifiche molto diversificate. L’ape Regina per esempio si scopre che vola una volta sola nella vita, poi vive con l’unico obiettivo di essere feconda e curare le proprie uova.

Ci sono le operaie devote e instancabili lavoratrici che affrontano i propri 45 giorni di vita senza alcun senso del risparmio, concentrate solo a mantenere in salute la loro arnia.

Si scopre inoltre, non che non ne avessimo il sentore visto il loro funzionamento perfetto, che la società delle api è totalmente matriarcale. Sono infatti le femmine che gestiscono l’accaparramento di polline e che gestiscono l’avanscoperta alla ricerca di nuove fonti di nutrimento.

Un “bacio” che dona vita

Vi è nella parte centrale del libro anche una piccola ricostruzione di alcuni processi mentali e organizzativi che stanno alla base della vita delle api. Primo fra tutti il modo di comunicare che le api utilizzano fra loro per avvertirsi fra loro di nuove fonti di cibo. Nel libro Valsesia lo chiamo “bacio alla francese”, ovvero un contatto tra la lingua di un’ape esploratrice e quella di un ape da “convincere” in questo passaggio ci sono informazioni dettagliatissime su luoghi, qualità del cibo e disponibilità.

La vita segreta delle api è un libro che porta con dolcezza e lentezza in un mondo magico e ancora primordiale, a cui forse dovremmo rivolgerci per provare a salvaguardare la vita del nostro pianeta.

Foto di PollyDot da Pixabay