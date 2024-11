“You are my destiny” di Lucia Piera De Paola e Giovanni Cucci: la storia di due anime predestinate

Condividi Facebook

«Seduto in un cono d’ombra c’era lui. Ha voltato la testa verso di me e mi ha guardato. Ho percepito il nulla dentro i suoi occhi sbafati di nero, sembrava un fantoccio pallido, tanto che i suoi lineamenti non li ho potuti osservare con chiarezza perché il cerone, ormai impastato

dal sudore e le lacrime, alterava le sue fattezze […] ho cercato di ripulire la faccia del giovane il più possibile. Ho cominciato dal nero che aveva intorno agli occhi e, man mano che liberavo i suoi lineamenti dal disastro che si era combinato, ho riconosciuto il secondo arcangelo, il ragazzo più bello che avessi mai visto»: nel romanzo thriller a sfondo LGBTQ+ “You are my destiny” di Lucia Piera De Paola e Giovanni Cucci si narra delle indagini per scoprire il colpevole di un efferato delitto avvenuto nel mondo della moda, e allo stesso tempo si racconta di un grande amore tra un giovane modello, Jean, e il protagonista dell’opera, il commissario di polizia Edoardo Tarantino. Non ci sono molti romanzi in Italia che hanno come protagonista un commissario di polizia omosessuale: è un’importante occasione per parlare di questo argomento, mostrando i retroscena di una professione che sembra non accettare in pieno tale orientamento sessuale. Edoardo, infatti, deve nascondere la sua omosessualità per paura di diventare vittima di pregiudizio, di scherno o addirittura di perdere il suo posto di lavoro. Edoardo vive una vita a metà, e ce lo racconta in prima persona; dalle sue parole emerge la stanchezza nel dover sempre interpretare un ruolo, e nel non potersi mai concedere il diritto di essere sé stesso. Accade poi che il protagonista viene ferito gravemente in servizio; lo stress post traumatico lo porta a prendersi un periodo di pausa dalla sua professione, e inizia in seguito a lavorare per un’organizzazione di polizia privata. Il suo capo, un giorno, gli dà l’incarico di proteggere un modello, Jean, che è stato appena sfiorato dalla morte: durante una sfilata un suo amico è stato ucciso perché scambiato per lui – in quanto entrambi indossavano un costume da arcangelo – e ora Jean deve essere guardato a vista. Tutto questo interessamento deriva dal fatto che è il nipote di un cardinale molto potente; Edoardo, quindi, non lo lascia mai solo: il problema, però, è che Jean è tremendamente affascinante, e i loro rapporti non si mantengono su un piano puramente professionale. All’indagine appassionante per risolvere il delitto, in cui sembra essere implicata anche una setta satanica, si intreccia quindi il racconto della travagliata, romantica e pericolosa storia d’amore tra Jean ed Edoardo.

