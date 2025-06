“Un Anno per Salvarti la Vita. Il tuo Viaggio verso l’Autenticità”, l’opera ‘salvavita’ di Patty Dresti.

Condividi Facebook

“Un Anno per Salvarti la Vita. Il tuo Viaggio verso l’Autenticità” della counselor Patty Dresti è un manuale di crescita personale emozionante, intrattenente e ricco di spunti interessanti per compiere un viaggio che avrà come mete la riscoperta di noi stessi e il vivere una vita finalmente allineata alla nostra verità più intima. L’autrice presenta un testo che copre l’arco di un anno, in cui insegna a salvarci la vita: raccontando del suo vissuto personale, Patty Dresti ci fa comprendere che non è mai troppo tardi per cambiare la propria esistenza e per diventare la versione migliore e più autentica di noi stessi – «Ho scritto questo libro pensando alla me che ero e che sono stata, quella me a cui mancava l’aria, incastrata nella vita, che non aveva la minima idea di come uscirne ma non voleva rassegnarsi, che ha continuato a crederci anche se non sapeva in che cosa e che alla fine, inciampando e sbattendo mille volte il naso, in qualche modo ce l’ha fatta. L’ho scritto pensando a tutte coloro che, come me, rannicchiate in chissà quale angolo di mondo, si stanno chiedendo se esiste un modo per salvarsi la vita». Il libro è organizzato in un percorso da fare autonomamente, ma sempre in compagnia dell’autrice e dei suoi preziosi consigli; è un viaggio lungo un anno: dodici capitoli per dodici mesi, ognuno dei quali suddiviso in quattro settimane. Ogni mese si affronta un tema specifico di cui si approfondiscono alcuni aspetti nelle singole settimane; vi sono inoltre degli esercizi pratici alla fine di ogni capitolo per sperimentare attivamente ciò che si è imparato: per farlo con criterio, l’autrice ha inserito all’interno del testo un QR code per accedere a tutti gli audio delle pratiche guidate, e per scaricare il diario di viaggio in cui tenere traccia degli esercizi e delle proprie riflessioni. Patty Dresti ha scritto un manuale che conduce verso il cambiamento e che ci fa dire «basta»: basta vestire panni che ormai ci stanno stretti, basta vivere secondo dettami imposti da chi non sa chi siamo davvero, basta guardarci allo specchio con angoscia, perché in quel volto non ci riconosciamo più. È tempo di evolversi, di avere il coraggio di analizzarsi nel profondo, di identificare le nostre aree problematiche, di liberarsi delle false credenze e delle nostre paure. È giunto il momento di riconquistare la nostra autenticità, perché solo essendo pienamente noi stessi potremo accedere alla felicità, e solo essendo soddisfatti del nostro essere potremo elargire positività al mondo.

Casa Editrice: Edizioni Pigreco

Genere: Manuale/Crescita personale

Pagine: 218Prezzo: 20,00 €

Contatti

https://www.instagram.com/ilsalvavitadipatty

https://www.ilsalvavita.com

