Trovarsi di Martina Marinelli: scrivere un nuovo inizio

“Trovarsi” di Martina Marinelli è un romanzo ambientato in Francia tra il 1937 e il 1938; la protagonista dell’opera, Charlotte, racconta in prima persona la sua storia, fatta di cadute e risalite, di successi e fallimenti. Charlotte ha vent’anni e proviene da una famiglia benestante, che ha sempre spinto la figlia ad adattarsi alla società perbenista e a comportarsi secondo i canoni che venivano imposti alle giovani donne: fare un buon matrimonio e non avere troppi grilli per la testa. Charlotte, però, ama il teatro e il suo desiderio più grande è stato sempre quello di diventare un’attrice; non le importa cosa pensi il padre – «Chérie, il teatro è per chi si accontenta di mangiare sogni»: lei, nel momento in cui si rende conto che i suoi genitori la vogliono far sposare con un uomo che non ama, parte senza guardarsi indietro alla volta di Parigi. Ed è lì che, con tanta pazienza e determinazione, Charlotte diventa un’attrice e non una qualunque, bensì la prima attrice di una delle compagnie teatrali più famose di Francia. Un sogno che si realizza e finalmente una vita libera da condizionamenti, da vivere come meglio crede e circondata da persone che la ammirano; Charlotte, però, deve fare i conti con i brutali rovesci della fortuna: una serie di eventi non dipendenti dalla sua volontà la conducono a dover lasciare il lavoro che ama e anche Parigi. Quando si apre l’opera, la protagonista sta facendo i conti con questa amara realtà; dopo aver perso l’affetto dei genitori e anche la possibilità di essere un’attrice, Charlotte si ritrova a dove ricominciare da capo. È questo il nucleo dell’opera: “Trovarsi” è l’emozionante storia di una giovane donna coraggiosa e indipendente, che trova in sé stessa la forza di ricostruirsi e di “ritrovarsi”, e allo stesso tempo è il racconto del percorso di maturazione di una ragazza che si apre alla vita e all’amore, mettendo da parte i suoi timori e le sue insicurezze. All’inizio del romanzo, Charlotte sta partendo per la cittadina costiera che ha scelto per ripartire da zero: Demain; lì ha trascorso le vacanze estive con la famiglia e in più in quel luogo vive una signora che l’ha fatta sentire amata più dei suoi genitori. Martina Marinelli racconta con delicatezza del viaggio di Charlotte, degli incontri che le cambieranno la vita e delle sfide che affronterà, ricordandoci che, se vogliamo, possiamo sempre mettere il punto a una storia che non ci appartiene più e scrivere un nuovo inizio.

Genere: Romance storico

Pagine: 480

Prezzo: 20,80 €Codice ISBN: 979-8334328488

Contatti

https://www.instagram.com/martinamarinelliautrice

https://www.facebook.com/martinamarinelliautrice

Link di vendita online