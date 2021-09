Condividi Facebook

Autore:Cinzia Cofano

Editore:Les Flâneurs Edizioni

Collana:Bohemien

Anno edizione:2021

In commercio dal:17 maggio 2021

Pagine:Brossura

EAN:9788831314893

“Solo un raggio di sole” di Cinzia Cofano è il romanzo d’esordio di un’autrice che nelle emozionanti storie di tre donne – Silvia, Amira e Sofia – ha voluto omaggiare il sentimento dell’amicizia, che può salvare e proteggere, consolare e spingere a migliorarsi. Le vicende delle tre protagoniste vengono narrate in differenti tempi e luoghi – «Tre diversi piani temporali che si intersecano esattamente nel punto di origine del tutto: la libertà». La libertà è infatti il nucleo principale in cui convergono tutti gli sforzi delle tre donne, che non è solo fisica ma anche mentale; una libertà conquistata con le lacrime e il sudore, dopo averla tanto desiderata, o dopo averla persa a causa di scelte sbagliate, che si pagano sempre. Le protagoniste coltivano inoltre la speranza di trovare l’amore, quello che completa e che rende felici, e ogni volta che scrutano il cielo stellato confidano che quel loro desiderio possa essere esaudito. Lo hanno fatto per anni Sofia e Amira, e continuano a osservare il cielo anche ora che l’amore è arrivato; trascorrono le vacanze insieme, come sempre, in campeggio, e mentre il giorno è riservato alle loro rispettive famiglie, la sera è solo per la loro amicizia, per i loro discorsi profondi sul senso della vita, per respirare quella libertà che si sono conquistate con coraggio e determinazione. Amira ha Marco e tre splendidi bambini, mentre Sofia ha incontrato Carlo, con cui ha messo al mondo il loro gioiello, che dà senso alle loro giornate. Per Silvia invece la strada è stata molto più in salita: la morte del suo primo fidanzato e un matrimonio sbagliato hanno minato la fiducia in sé stessa e nei sentimenti; la donna ha vissuto un’esistenza tra molti bassi e pochi alti, segnata dalla mancanza d’amore. Nonostante tutti i suoi dolori, però, ella insegna al lettore l’importanza di rialzarsi dopo ogni caduta, e di sperare sempre, finché si ha vita: Silvia lotta con le unghie e con i denti per la sua serenità – «Piano piano mi sono riappropriata di me stessa, mi sono innamorata delle mie potenzialità» – e per trovare finalmente quell’amore che il destino le ha sempre negato. E quando incontra Amira e Sofia, sembra che un cerchio si chiuda: quello di un’amicizia che era scritta nelle stelle, e che lega con uno spesso filo invisibile tre esistenze diverse ma in armonia – «Gli amici sono come stelle che si accendono in un cielo pesto per dare una direzione, un messaggio». Fabio Bucci

