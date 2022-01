Condividi Facebook

Salvatore Cameli presenta il saggio “Il rischio fiscale in azienda. Prevenire e risolvere la notifica di un avviso di accertamento: le regole del gioco spiegate a manager e CFO”.

“Il rischio fiscale in azienda. Prevenire e risolvere la notifica di un avviso di accertamento: le regole del gioco spiegate a manager e CFO” di Salvatore Cameli è un saggio in cui si offrono alle aziende e agli imprenditori interessanti informazioni pratiche per migliorare il rapporto con il Fisco e per tentare di prevenire i controlli fiscali o, se non si possono evitare, per superare la notifica di un eventuale provvedimento tributario. L’autore ha l’obiettivo di rendere comprensibili diversi aspetti fiscali semplificando gli argomenti più difficili, per creare un testo che possa essere letto da tutti e non solo dagli addetti ai lavori. Dalla prefazione del professore universitario Agostino Ennio La Scala: «Nel suo primo libro Salvatore Cameli affronta con semplicità e chiarezza alcuni dei principali istituti del diritto tributario, accompagnando il lettore alla comprensione degli strumenti volti a prevenire e a superare il c.d. rischio fiscale in azienda». L’opera si apre quindi sulla definizione di rischio fiscale, cioè il rischio di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, e l’autore pone subito un’interessante domanda: «Cosa farebbe un manager se sapesse che una verifica fiscale, o un controllo, dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, se gestiti male, potrebbero compromettere la vita dell’azienda e avere anche delle conseguenze di natura penale in capo al legale rappresentante?». Egli offre una risposta con questo saggio, in cui propone strumenti e conoscenze per individuare, per prevenire e soprattutto per gestire le situazioni di rischio fiscale – «In questo libro spiegherò, quindi, cos’è il rischio fiscale e le conseguenze che da esso possono derivare. Verranno analizzate le circostanze assolutamente da evitare e che potrebbero aumentare le possibilità di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma soprattutto si entrerà nel merito delle strategie necessarie per prevenire tale rischio mediante l’utilizzo di un potente strumento a disposizione dell’azienda: l’interpello». L’autore elenca i comportamenti che allertano il Fisco in merito a una possibile violazione di norme tributarie, stimolando quindi una possibile verifica fiscale; si focalizza poi sull’importanza che riveste nel nostro ordinamento il parere del Fisco e, inoltre, offre strumenti utili per una gestione delle verifiche e della successiva fase della notifica dell’avviso di accertamento. Un testo quindi molto utile e di facile lettura, per aiutare i manager d’azienda e i CFO che non sono aggiornati sulle questioni fiscali a orizzontarsi nel marasma delle norme tributarie che, oltre ad essere complesse, sono anche soggette a continue modifiche. Marta Luisella

www.4tax.it

https://francoangeli.it

