“Ritratto di fanciulla” di Marco Forneris: chiudere i conti con il passato

Nel romanzo “Ritratto di fanciulla” di Marco Forneris si narra un’avvincente storia di spionaggio, che fa anche viaggiare nel passato durante le ultime fasi del secondo conflitto mondiale in Italia, quando i nazisti cercavano di fuggire e i partigiani incalzavano. In queste parentesi storiche si incontra Walter, il padre del protagonista del romanzo, David Faure; membro attivo della Brigata Garibaldi, la più importante organizzazione della Resistenza italiana in quel crepuscolo di guerra al nazifascismo, egli era stato messo sulle tracce di un agente dell’OVRA, Vittorio Spadoni, e durante l’inseguimento aveva rinvenuto una valigia contenente un prezioso tesoro da proteggere. Spadoni alla fine era riuscito a fuggire, e con lui era sparito un ingente quantitativo di opere d’arte sequestrate durante il conflitto alle facoltose famiglie di ebrei; un ignobile crimine che non era mai stato punito. Nel presente, intanto, David accetta una missione per conto di un suo amico, ex agente dei servizi segreti inglesi; David non fa parte di nessuna agenzia di spionaggio ma è stato spesso impiegato per aiutare tatticamente in delicate indagini a livello internazionale. Questa volta egli deve recarsi a Londra per visionare una serie di lettere scritte da un cacciatore di nazisti morto quasi cinquant’anni prima: egli aveva cercato ovunque notizie sui criminali sfuggiti agli alleati, e aveva redatto numerosi articoli avallando la tesi che essi si fossero rifugiati in Sudamerica, e che avessero fondato una pericolosa organizzazione segreta composta da reduci del Terzo Reich. Nelle lettere spedite a sua moglie aveva spiegato tutto e aveva accluso anche un ritratto piuttosto antico, che sembrava avesse un notevole valore; David esamina tutto e viene rapito dal disegno di questa giovane e bella fanciulla, la cui origine è alquanto misteriosa. Per il protagonista inizia quindi un’avventura tra case d’asta e improbabili rifugi in giro per l’Europa e in Sudamerica, per venire a capo di diverse questioni: oltre all’enigma del ritratto di fanciulla vi è anche la sorpresa dello strabiliante contenuto della valigia rinvenuta da suo padre nel 1945, che David trova nascosta in casa di sua madre. Nelle sue ricerche, improvvisamente un nome si fa strada tra i tanti, che David, purtroppo, conosce bene: è Vittorio Spadoni a piombare nella sua vita, ed egli si rende conto di dover affrontare una volta per tutte il passato di suo padre e di dover finire quello che lui non aveva ultimato, per riportare un po’ di giustizia in una vicenda piena di dolore e di violenza.







Casa Editrice: Florestano Edizioni

Collana: Echi di storie

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 564

Prezzo: 20,00 €







https://www.facebook.com/marco.forneris.9

https://www.instagram.com/fornerismarco/

https://twitter.com/marco_forneris

www.florestanoedizioni.it

https://www.florestanoedizioni.it/shop/libri/echi-di-storie/ritratto-di-fanciulla/