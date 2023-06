Riccardo Petricca racconta una storia di evangelizzazione che corre sul web

Condividi Facebook

“Pastorale Digitale 3.0” è un libro sull’utilizzo nella vita della Chiesa e nel percorso di fede personale dei mezzi di comunicazioni più evoluti. L’autore è Riccardo Petricca, ingegnere delle telecomunicazioni con specializzazioni in e-business ed economia dell’innovazione che insegna Informatica presso il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni e la Pontificia Università Urbaniana di Roma.

“Pastorale Digitale 3.0 tratta dell’utilizzo a fini pastorali dei media più avanzati, ma non è un saggio di sociologia, né un manuale tecnico e neppure un sussidio pastorale. È un racconto, in cui un protagonista parla di sé, del suo personale viaggio alla riscoperta della fede e pare che si avvicini al genere autobiografico con le tinte avvincenti del romanzo, ma presto la sua storia si intesse con quella di altri e la sua voce di narratore si intreccia con altre voci che testimoniano una storia comune, una storia di comunione” scrive la professoressa Adriana Letta nella prefazione del libro.

Riccardo Petricca riesce ad utilizzare abilmente l’autobiografia per attirare il lettore nella rete della comunicazione empatica con l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti e le informazioni utili per un nuovo approccio all’educazione religiosa. Attraverso la sua esperienza, l’autore presenta una proposta riproducibile in tante altre realtà diocesane e associative. Petricca esce dagli strumenti tradizionali, cartacei e radiotelevisivi, per entrare in nuovi ambiti comunicativi immergendosi nell’ambiente e nel linguaggio della rete con i tanti strumenti che il web mette a disposizione.

“La Pastorale Digitale non è affatto una nuova pastorale. La Pastorale Digitale cerca, cambiando modo di comunicare e mezzo di comunicazione, come fece anche san Paolo a Corinto, di trasmettere lo stesso identico messaggio di fede ed evangelizzazione che predicò Gesù e che la Chiesa trasmette da duemila anni” spiega Riccardo Petricca.

“Quando un testo si lascia leggere tutto d’un fiato è perché ti coinvolge, ti incalza e ti provoca a sfogliare di continuo pagine da divorare. Significa che le parole sono quasi trasfigurate dalla passione del cuore, superano le attese e le previsioni dello stesso lettore, dilatano i confini delle sue esplorazioni. La lettura, ininterrotta, si lascia sublimare in una forma di ‘compagnia’ gradevole e confidenziale che facilmente si stabilisce con l’autore del testo” commenta nella postfazione del libro il vescovo della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, monsignor Gerardo Antonazzo.

https://www.riccardopetricca.it/

https://www.instagram.com/ing_riccardopetricca/

https://www.facebook.com/ingriccardopetricca

www.gruppoalbatros.com

