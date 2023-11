“Quello che sembra”, il romanzo di Toni Brunetti.

Condividi Facebook

“Quello che sembra” di Toni Brunetti è un’opera intrigante, di quelle che tengono fino alla fine con il fiato sospeso; l’autore dipinge un cupo affresco della natura umana, mentre narra una storia thriller in cui è difficile capire chi possa essere il colpevole di un crudele delitto. Sono tre i protagonisti del romanzo: Gerardo, Libero e Mauro; tre uomini molto diversi in apparenza ma con in realtà lo stesso bisogno di evolversi, e forse anche di far esplodere la loro rabbia, covata per anni nel silenzio. Gerardo è un uomo cinico, con un passato criminale che non ha del tutto sepolto, e con una dipendenza dal gioco d’azzardo; lui sa che il suo stile di vita un giorno lo metterà nei guai ma è convinto che ormai la sua strada sia stata tracciata. Gerardo è portinaio in un condominio dove vivono tutti i personaggi della vicenda; egli non sopporta nessuno degli inquilini, anche se non lo dà mai a vedere. Quando lo incontriamo per la prima volta, infatti, i suoi pensieri non sono proprio edificanti: «Sto portando il vetro sul marciapiede, come ogni settimana. Fa un freddo cane, il contenitore è pesante, e spingerlo sulla salita è una maledizione. I cocci e le bottiglie fanno un rumore del diavolo, ma io me ne sbatto, anzi, se gli stronzi condomini si svegliano meglio ancora, mica devo schiattare solo io. Li prenderei tutti a calci nel culo, ma sono intrappolato in questo trantran e senza i quindici metri quadri nel retro della guardiola, dove mi concedono di mangiare e dormire, non saprei dove andare». Libero è un solitario e, grazie al denaro che gli hanno lasciato i suoi genitori ormai defunti, vive quasi recluso in casa senza aver bisogno di lavorare; sua madre e suo padre gli hanno però anche lasciato in eredità molti traumi, che non ha mai superato. Nella solitudine della sua casa egli cerca contatto con l’esterno spiando i suoi vicini ossessivamente, mentre sogna una storia d’amore con la dirimpettaia e abusa di psicofarmaci, che lo spingono ad atti problematici. Mauro è uno studente universitario annoiato dalla vita; odia il grigiore in cui è immersa l’esistenza dei suoi genitori e desidera per sé eccitazione e avventura. A causa del bullismo ricevuto da ragazzino, Mauro medita una vendetta esemplare, e non solo contro coloro che lo hanno maltrattato; diventerà un eroe ammirato da tutti ma per farlo dovrà sporcarsi le mani. Tre personaggi interessanti e con uno spiccato lato oscuro, e un atroce delitto impunito: gli ingredienti perfetti per un thriller di tutto rispetto.

Casa Editrice: Eclissi Editrice

Collana: I Dingo

Genere: Thriller/Noir

Pagine: 440Prezzo: 20,00 €

