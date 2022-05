“Quarantine Prophets. Futuro fragile” di Luca Speranzoni: il coraggio di scegliere da che parte stare.

Condividi Facebook

Nel romanzo distopico “Quarantine Prophets. Futuro fragile” di Luca Speranzoni ci troviamo immersi in una pandemia, che non è quella del Covid19 ma che produce la stessa confusione: in questo caso il virus è di natura metafisica, e porta i contagiati a sviluppare dei poteri mentali.

Questo “morbo dei profeti” provoca nitide visioni del passato e del futuro, dona la capacità di influenzare le percezioni altrui o di creare allucinazioni collettive; in alcuni casi i profeti – così vengono chiamati i contagiati – possono anche controllare i poteri altrui o leggere nella mente o ancora cambiare i loro connotati continuamente. L’origine del virus è misteriosa, ed esso si diffonde con una rapidità disarmante; presto vengono erette delle strutture di quarantena atte a isolare i profeti per non permettere di infettare la popolazione ancora sana. È proprio in una di queste strutture che Samuel, il protagonista dell’opera, si reca per lavorare come secondino: il suo ruolo è adatto a descrivere quella che dovrebbe essere una clinica nata per studiare una cura per i profeti, e che invece si rivela una sorta di prigione con tanto di cinta muraria e di guardie armate in ogni angolo. In questo luogo, ubicato al confine con il Canada, Samuel riceve un rigoroso addestramento per essere pronto ad avere a che fare con i profeti; quando comincia a svolgere il suo ruolo, viene colpito dalla condizione dei contagiati, che sembrano più dei prigionieri che dei pazienti in attesa di essere guariti. Egli, però, a causa di una predisposizione alla collera facile, alimentata dai ricordi di un difficile passato, non riesce a relazionarsi in modo pacifico con loro – «Gli sembra di essere sempre di più l’orco che i profeti vedono quando lo guardano». Col trascorrere del tempo, inoltre, egli comincia ad avere dubbi sul luogo in cui lavora; decide quindi di andare nell’area di ricerca, per comprendere qualcosa di più sul morbo dei profeti: è l’inizio di una presa di consapevolezza che lo condurrà verso decisioni e azioni inimmaginabili per quella che era stata la sua vita fino a quel momento. Luca Speranzoni presenta una storia ricca di colpi di scena e di personaggi finemente caratterizzati, e ci accompagna in un viaggio affascinante nella mente degli uomini e nelle loro reazioni ai cambiamenti radicali: Samuel dovrà accettare la sua nuova natura quando diventerà egli stesso un profeta, e si assumerà grandi responsabilità e rischi per restituire la libertà a quelli come lui, colpevoli solo di essere diversi.

Casa Editrice: HarperCollins Italia

Genere: Fantascienza/Distopico

Pagine: 528

Prezzo: 19,00 €

Contatti

https://www.facebook.com/luca.speranzoni

https://www.harpercollins.it/

Link di vendita online

https://www.harpercollins.it/9788869059827/quarantine-prophets-futuro-fragile/

https://www.ibs.it/quarantine-prophets-futuro-fragile-libro-luca-speranzoni-fabio-guaglione/e/9788869059827