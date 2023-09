“Prospettiva Quadraro (Qual è la libertà?)”, l’affascinante opera di Ilaria Rossi

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

«Riflettendo su quale potesse essere un elemento che accomunava i due narratori, ho visto nella libertà il valore espressivo che permette di sciogliere i legacci del conflitto con sé stessi. Ed essa inoltre mi sembrava l’elemento saliente a cui dare un gran respiro per la vita e la sopravvivenza in tempi così pesanti da sostenere […] I due narratori sono immersi in un dialogo formativo in ruoli ideali tra un nonno e una nipote con la voglia di comprendersi attraverso un ascolto profondo e di un’inclusione ciascuno nel mondo dell’altro»: sono le parole di Ilaria Rossi, autrice del racconto lungo “Prospettiva Quadraro (Qual è la libertà?)”. La scrittrice mette in scena un toccante dialogo tra due generazioni lontane: nonno Francesco racconta a Laura, sua nipote adolescente, di un evento storico a cui ha assistito e che l’ha segnato profondamente, tanto da non averne fatto parola per più di cinquant’anni. Francesco ritorna con la mente al 17 aprile del 1944: siamo in periferia, nel quartiere romano del Quadraro, chiamato dal tenente colonnello Herbert Kappler (il responsabile dell’eccidio delle Fosse Ardeatine) il “Nido di vespe”, perché sede della resistenza e luogo di ritrovo dei partigiani. In quel doloroso giorno le truppe naziste invadono il quartiere e operano un violento rastrellamento dei ribelli, che poi vengono deportati; tra loro vi è il padre di Francesco ed egli, che ha appena nove anni, deve assistere inerme alla cattura del suo amato genitore. Laura ascolta il racconto del nonno con attenzione e commozione, e così fa il lettore, che non può non rimanere colpito dall’intensa narrazione di un crudele episodio della nostra Storia recente: l’ennesimo atto barbarico perpetrato da chi voleva cancellare la dignità e soprattutto la libertà degli individui. Mentre Francesco fa pace con il suo traumatico passato rievocando quei ricordi come fossero spaventosi fantasmi da esorcizzare, Laura riflette sulla sua quotidianità, sulla paura portata dalla pandemia e sulla sensazione di non avere più un futuro certo, che ormai le opprime la gola e il cuore. Il dialogo tra il nonno e la nipote diviene quindi un rito di guarigione, una spinta a trovare il coraggio di affrontare ciò che più terrorizza; e anche noi lettori siamo invitati a raccogliere le forze, perché non ci si deve mai arrendere ma combattere per ciò che è importante, come la libertà, l’amore e l’inclusività. L’opera ha il pregio di avere una copertina disegnata dal noto fumettista Zerocalcare.

Casa editrice: Edizioni Setteponti

Collana: Paradosis

Genere: Narrativa storico/psicologica

Pagine: 60

Prezzo: 12,00 €





Contatti

https://www.ilariarossipsicologa.it

https://www.instagram.com/ilariarossi_official/?hl=en

www.edizionisetteponti.it

Link di vendita online

https://www.amazon.it/Prospettiva-Quadraro-libert%C3%A0-Ilaria-Rossi/dp/B0C3G3FCP4

https://www.ibs.it/prospettiva-quadraro-qual-liberta-libro-ilaria-rossi/e/9791281005143