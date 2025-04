“Pensieri Elementari” di Furio Morucci: trasformarsi da vassalli a re

Condividi Facebook

“Pensieri Elementari” di Furio Morucci è una raccolta di poesie dedicata a chi ha il coraggio di sognare e di conquistare la propria libertà; l’autore presenta quarantatré componimenti introdotti da brevi pensieri, in cui tratta argomenti legati sia alla nostra società che alla nostra vita intima. Dalla lirica che dà il titolo all’opera: «Come le canne si muovono al vento/I pensieri corrono dentro di me/Una corsa elementare e semplice/Alla ricerca del paese che non c’è/Come un bambino cerca il destino/Io ti vorrei semplicemente vicino/Un pensiero elementare e semplice/Per trasformarmi da vassallo a Re». La trasformazione da vassallo a re è un’immagine che ricorre in diverse occasioni in questa raccolta: per Furio Morucci diventare re vuol dire non essere più schiavo, avendo il coraggio di affermare i propri pensieri; le parole, infatti, possono rappresentare una forza dirompente, possono infrangere gli argini e operare una rivoluzione. Attraverso i suoi pensieri elementari, il poeta afferma che, nel momento in cui essi vengono condivisi, possono evolvere e diventare armi pacifiche nelle mani di chi vuole cambiare lo stato delle cose; la condivisione del proprio sentire e del proprio vissuto crea dibattito e quindi contribuisce alla nascita di nuove idee e alla voglia di manifestarle. È un circolo virtuoso di pensieri positivi ed edificanti, ed è un modo per combattere la frenesia di una vita che non ci offre più il tempo di fermarci a riflettere su noi stessi – «Non c’è tempo/Frattempo/Fra le pieghe/del tempo». Questa raccolta è diventata anche il punto di partenza di un progetto social dell’autore, che da anni è impegnato nella creazione di format indipendenti legati alla cultura: nel suo progetto “SocialMente. Un Viaggio fatto di Poesie”, iniziato a marzo 2025, Morucci ci accompagna in un percorso composto da quarantatré interventi video su ogni piattaforma social, in cui settimanalmente legge e commenta una delle poesie tratte dalla sua opera. È un modo per scambiare opinioni sulle stesse liriche non tralasciando niente – emozioni, condivisioni o pensieri avversi, ed è importante per instaurare un dialogo social che non sia banale o superficiale, come spesso accade, ma costruttivo. Furio Morucci ci invita a entrare in connessione emotiva con lui: in tempi così difficili, cercare il contatto e dialogare serenamente pur avendo opinioni contrastanti, è la ricetta per restare umani e per ritrovare la nostra autenticità – «[…] Vorremo avere la verità dentro di noi/di ciò che ci circonda/di ciò che ci rappresenta/Vorremo salvarci senza mezzi termini/E per farlo/Dovremo riscoprire/Quelle parole/cerchiamole dentro di noi/Se ci riusciamo riusciremo a capire prima/Il Mondo che Vorremmo».

Casa editrice: EffeLibri.it by Arpod

Genere: Raccolta poetica

Pagine: 110

Prezzo: 10,00 €

Codice ISBN: 979-1281114173

