“Operazione Nivalnov”, il nuovo romanzo di Christian Cantelli Podestà

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Con l’arrivo della bella stagione viene la voglia di trascorrere del tempo distesi al sole, in un parco cittadino, e perché non farlo in compagnia di un bel libro?

L’occasione giusta potrebbe essere fornita dall’uscita del nuovo libro di Christian Cantelli Podestà, intitolato “Operazione Nivalnov” ed edito da Porto Seguro Editore. Il romanzo è particolarmente avvincente e gli amanti delle spy story troveranno in questo libro una piacevole compagnia. La storia è attualissima, poiché si ambienta in quella zona d’Europa che oggi è tristemente alla ribalta delle cronache mondiali. Siamo in Crimea e un particolare gruppo di persone, che apparentemente non hanno nulla in comune, si ritrovano a mettere in piedi quello che può essere considerato il “furto del secolo”. Un enologo, una blogger, una ex militare e un esperto di comunicazioni si ritrovano su un Niva e la loro direzione è la villa di un oligarca russo. L’obiettivo è il furto di un prezioso gioiello di famiglia, ma ben presto il lettore si renderà conto che tutto questo si trasformerà in qualcosa di molto grosso. Non un semplice furto, ma una vera e propria operazione per liberare un dissidente politico, Nivalnov appunto. La storia, così, si fa sempre più avvincente e serrata, con l’entrata in gioco di forze inaspettate, spie e personaggi, che poi si rivelano essere altro. Christian Cantelli Podestà ci regala una storia rocambolesca, perfetta per il lettore che ama rimanere con il fiato sospeso durante le scene di azione. Quello che colpisce molto il lettore è la perizia con cui l’autore descrive le fasi con cui questa strana squadra si prepara a fronteggiare la missione. A capo della banda c’è Erre, l’enologo, che vuole recuperare un orologio appartenuto al nonno, gli altri personaggi si ritroveranno ad accettare la missione, permettendoci di capire come ognuno, in fin dei conti, avesse un motivo ben preciso per rischiare la vita. Non solo un intreccio narrativo, ma questo romanzo avventuroso pone in evidenza anche una serie di riflessioni di carattere politico, etico, parla di diritti civili e di libertà. “Operazione Nivalnov” è una lettura interessante e coinvolgente, grazie anche ad uno stile accurato e ben calibrato sulle varie scene. Inoltre, l’autore ha saputo creare dei personaggi interessanti e aggiungere al momento giusto elementi, che li rendono vicini al lettore, ma anche molto affascinanti. “Operazione Nivalnov” è sicuramente una lettura avvincente per chi ama l’azione.

Contatti

https://www.facebook.com/CantelliPodesta/

https://www.instagram.com/christiancantelli/

www.portoseguroeditore.it

Link di vendita online

https://www.portoseguroeditore.com/prodotto/operazione-nivalnov/

https://www.ibs.it/operazione-nivalnov-libro-christian-cantelli-podesta/e/9791254928059