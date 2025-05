“Oltraggio al pudore”: torna in libreria l’edizione aggiornata dell’autobiografia di Riccardo Schicchi, a trent’anni esatti dalla prima pubblicazione

Condividi Facebook

Riccardo Schicchi, regista, fotografo, talent scout e imprenditore attivo nel mondo della pornografia e dello spettacolo, è scomparso nel 2012 a cinquantanove anni, sconfitto da una forma grave di diabete; accanto a lui c’erano la moglie Eva Henger e il loro unico figlio, Riccardino. La Henger, tredici anni dopo la morte del marito, ha deciso di riproporre in una nuova versione l’autobiografia di Schicchi, uscita nel 1995, aggiungendo anche una emozionante postfazione scritta da lei: “Oltraggio al pudore” racconta le luci e le ombre di un personaggio complesso e sfaccettato, che ha sempre perseguito la libertà di pensiero e di scelta, combattendo nelle piazze, tra la gente, portando le sue lotte nella politica, in televisione, sui giornali. Riccardo Schicchi ha trasformato la pornografia italiana in un fenomeno culturale, svincolandola da tabù e falsi pudori; la sua storica segretaria, Debora Attanasio, nella prefazione all’opera lo definisce «uno dei personaggi più geniali, influenti e incompresi della storia italiana», invitando il lettore ad ascoltare con attenzione il racconto di Schicchi, per comprendere quanto fosse in realtà una persona rispettabile e generosa, lontana dalle critiche che gli sono state mosse per tutta la sua vita, contribuendo non poco alla sua fragilità emotiva e fisica. Incisivo è anche l’intervento riportato nel libro dell’editore che pubblicò l’autobiografia negli anni Novanta: «Si può essere d’accordo con lui o biasimarlo. Ma nel bene e nel male, Riccardo Schicchi è stato un protagonista che ha segnato non poco il costume del nostro Paese, contribuendo a scardinare modi di pensare e di sentire che investono la sessualità, la morale e quanto vi ruota attorno […] Una delle sue opere più importanti consiste nell’aver fatto uscire la pornografia dal ghetto in cui era stata relegata, facendola diventare prodotto di largo consumo». Leggere quest’opera vuol dire entrare nella mente di un uomo libero e coraggioso, che ha sognato in grande e che ha cercato di realizzare tutti i suoi desideri, pur dovendo lottare ogni giorno contro i giudizi e i pregiudizi, ed essendo continuamente frainteso. Schicchi ha costruito il suo impero che si è poi concretizzato nell’agenzia di casting e produzione Diva Futura, un punto di aggregazione di quelle che sono state, negli anni scorsi, le più famose e apprezzate pornostar, come ad esempio Ilona Staller e Moana Pozzi. A questa agenzia storica è stato dedicato anche il film di Giulia Louise Steigerwalt “Diva Futura”, uscito nel 2024 e tratto dalle memorie di Schicchi e dall’opera che Debora Attanasio dedicò ai suoi anni accanto al re del porno.

Casa Editrice: MTS Edizioni

Genere: Autobiografia

Pagine: 152

Prezzo: 18,00 € Codice ISBN: 979-12-81849-16-7

