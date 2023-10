Nel suo nuovo romanzo Stefano Gianuario racconta l’inizio di un rapporto speciale

Condividi Facebook

Nel suo nuovo romanzo “Ci penseremo domani” Stefano Gianuario, con la sua scrittura nitida e profonda, riesce a dare vita pienamente ai due protagonisti, Fabrizio e Jennifer, regalando al lettore un viaggio emozionante nei meandri delle loro vite.

La trama si sviluppa attorno all’incontro casuale tra due persone apparentemente diverse ma che si ritrovano a confrontarsi su scelte che hanno segnato le loro esistenze. Fabrizio, ex presentatore televisivo dal forte ego, deve affrontare l’uscita dal mondo del lavoro e un senso di vuoto interiore. Jennifer, molto più giovane di lui, ha accantonato il suo talento artistico di fumettista per lavorare nel bar del fratello, accettando una vita che non la soddisfa appieno.

“Come il sole cedeva spazio alla notte, lentamente, con pochi minuti persi ogni giorno, io andavo via via ammettendo a me stesso che i conti, quelli veri, li avrei fatti a settembre e non avrei più avuto il tempo per tergiversare, indugiare e accampare scuse di sorta. Settembre era il primo vero mese dell’anno, una persona poteva ben realizzarlo sin dall’inizio del percorso scolastico e avrebbe fatto bene a farlo, poiché quel ciclo sarebbe stato lo stesso, reiterato, per tutta la vita. Settembre dava il via e, dopo i primi giorni, passava in fretta portando via con sé le insensate dichiarazioni e assurde convinzioni che le follie estive avevano fatto maturare” scrive Stefano Gianuario dando voce al protagonista maschile del suo romanzo.

Un incontro casuale, accaduto in una calda notte di settembre, fa emergere tra Fabrizio e Jennifer un’attrazione speciale, quasi un riconoscimento profondo delle loro anime. La narrazione di Stefano Gianuario restituisce il desiderio di ascolto, comprensione e consigli che si sviluppa tra i due protagonisti. Il libro pone l’accento sulle sfumature dell’essere umano e sulle dinamiche relazionali che possono coinvolgerci. I dialoghi sono così forti e intensi che il testo assume le sembianze di un’opera teatrale.

Il linguaggio delle loro anime supera la differenza di età dei protagonisti e ci regala l’inizio di qualcosa di speciale, anche se ciò porterà a grandi sorprese. L’autore cura con precisione le descrizioni dei pensieri e delle emozioni dei personaggi, coinvolgendo il lettore fino all’ultima pagina.

Stefano Gianuario, classe 1985, è un giornalista professionista milanese. Ha dimostrato di essere un autore versatile che, dopo aver scritto di cinema, musica e spettacolo, si è dedicato all’economia. Dopo il racconto “Le cose di Jack” del 2004, con la prefazione di Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, lo scrittore torna in libreria con il suo secondo romanzo, “Ci penseremo domani”, dopo aver pubblicato “Vanilla Scent” nel 2017.

Casa Editrice: Morellini Editore

Collana: Varianti

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 248

Prezzo: 18,00 €

Contatti

https://www.facebook.com/stefano.gianuario.5

https://www.instagram.com/ci_penseremo_domani/

https://www.morellinieditore.it/scheda-libro/stefano-gianuario/ci-penseremo-domani-9791255270300-589790.html