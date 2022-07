Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

“Meglio Fare 100 Cose Bene che una Male. Come diventare un creativo multifunzionale” di Max Nardari presenta le esperienze umane e artistiche dell’autore, con tanto di alti e bassi, di successi e di fallimenti, per veicolare il messaggio che noi possiamo fare tutto se ci impegniamo seriamente, se acquisiamo un metodo di lavoro e se ci focalizziamo sui nostri talenti senza farci prendere dalla paura o senza farci condizionare dai giudizi altrui.

Con le prefazioni del leader in Italia della crescita personale Roberto Re e della nota attrice Daniela Poggi, il libro propone il percorso creativo dell’autore e anche quello intrapreso venticinque anni fa quando si è avvicinato al buddismo, per affermare che noi siamo perfettamente in grado di determinare la nostra vita e la nostra strada; ciò che ci manca è il coraggio, e quel pizzico di follia e di amore per il rischio che Max Nardari ha avuto, e che l’ha condotto verso il successo. Il buddismo, in particolare, è stato fondamentale per dargli la giusta direzione e la giusta motivazione: «Il buddismo mi ha insegnato che tutti noi siamo dei Budda, solo che non lo sappiamo. Una delle caratteristiche del Budda è cadere ma rialzarsi sempre. Questo perché è un essere perfettamente dotato, capace di non farsi condizionare dagli accadimenti esterni, che riesce sempre a trasformare le proprie difficoltà in occasioni per migliorarsi. Lo scopo della nostra vita non è sempre facile da comprendere, è una dinamica in movimento che capiremo con il tempo, attraverso ciò che ci accade ogni giorno». Quest’ultima frase è molto significativa, perché l’autore insiste sul fatto che bisogna sapersi ascoltare continuamente, e capire ciò che muove la nostra passione; è bene quindi stare in guardia e dare un senso a tutto quello che si fa in modo da connettersi con l’energia vitale – «Dalla mia esperienza quindi sono convinto che l’artista di oggi non può permettersi di mettere da parte la spiritualità, necessaria per sopravvivere in un’epoca così oscura. Una persona creativa ha bisogno di nutrire il più possibile la propria anima per diventare un faro che possa illuminare anche gli altri». In questo libro troveremo una storia di resilienza, di passione, di testardaggine, di cadute e di risalite; troveremo i progetti realizzati dall’autore e i suoi sogni, il suo passato e il suo presente fatto di nuove sfide. Bisogna solo essere pronti a buttarsi (senza paracadute) in questo adrenalinico viaggio insieme a lui.

Casa editrice: Edizioni Bookness

Genere: Narrativa motivazionale/autobiografica

Pagine: 148

Prezzo: 13,90 €

Contatti

https://www.maxnardari.com

https://www.instagram.com/maxnardari

https://twitter.com/maxnardari

https://www.amazon.it/dp/B0B3N4C1MQ/ref=cm_sw_r_apa_i_E6M73T9GEEGED80EN9SZ_0







Booktrailer

https://youtu.be/OnfOozUeYro