Maria Mazzali, “Tancredi”, Silva editore

“Tancredi” di Maria Mazzali è il seguito del suo primo romanzo “A più tardi”, in cui si racconta la storia di una donna forte e indipendente, Valentina, che si analizza e cerca di comprendere cosa davvero desideri il suo cuore. A quarant’anni e con diverse relazioni fallite alle spalle, Valentina si scopre innamorata perdutamente di un uomo, Tancredi, caratterialmente molto diverso da lei. E Tancredi è proprio il protagonista di questa nuova opera, in cui si parla d’amore e di relazioni con la solita delicatezza e competenza dell’autrice, che è anche psichiatra e psicanalista. Tancredi si trova in un momento molto delicato e allo stesso tempo eccitante della propria vita; per risolvere i suoi dubbi e le sue paure sa che deve affrontare un viaggio di ricerca interiore, e comprende che è proprio l’amore di Valentina a poterlo aiutare a ritrovarsi – «Incontrarla aveva significato scoprire una parte di sé stesso fino ad allora rimasta in ombra, parte che Valentina incarnava e ormai esplosa a tal punto da prendere il comando». Dopo il ritorno della donna da Parigi, dove si era recata nel primo libro per riflettere su questo forte sentimento che la spaventava, Tancredi decide di fare sul serio: vuole sposarla e mettere su famiglia con lei, ma deve fare i conti con le pressioni della ex moglie e con i suoi figli, che sono piccoli e potrebbero non accettare la nuova situazione. L’autrice riflette sulla dimensione della famiglia allargata e sulla fragilità delle relazioni, che se non sono curate con intelligenza e amore rischiano di crollare sotto il peso delle frustrazioni e delle incomprensioni. Con la storia di Tancredi e Valentina vuole mostrarci cosa significhi avere un rapporto positivo e costruttivo, in cui nessuno dei due partner sovrasta l’altro ma, anzi, si lavora insieme per tirare fuori il meglio l’uno dall’altra. È una relazione ideale, che si scontra però con i problemi quotidiani e tremendamente reali in cui a volte è naturale che si cada, ma ciò che è importante è che poi ci si aiuti a rialzarsi. È soprattutto Tancredi a beneficiare della natura del loro legame: Valentina, come l’autrice, è una psicanalista e sa offrire ottimi consigli al suo partner, soprattutto per quanto riguarda la gestione del divorzio e dei sentimenti dei figli; inoltre, da lei impara ad apprezzare la vita nelle sue sfumature più sottili e spontanee, e ad essere quindi pieno di gratitudine per il meraviglioso dono dell’esistenza.

Piergiuseppe Di Michele

Contatti

https://www.instagram.com/maria_mazzali/?hl=en

https://www.silvaeditore.com/